R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E s p o n e n t i P d , r i f o r m i s t i e n o n s o l o , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' e x - p r e m i e r P a o l o G e n t i l o n i . E p o i A z i o n e , I v , P i ù E u r o p a e d a n c h e r a p p r e s e n t a n t i d i F o r z a I t a l i a c o n l ' a d e s i o n e d i N o i M o d e r a t i . E ' s t a t a u n a m a n i f e s t a z i o n e b i p a r t i s a n q u e l l a o g g i a R o m a , a l l ' E s q u i l i n o , p e r l ' U c r a i n a n e l g i o r n o d e l l ' H o l o m o d o r , i l g e n o c i d i o u c r a i n o d a p a r t e r u s s a . F o l t a l a d e l e g a z i o n e P d c o n P i n a P i c i e r n o , F i l i p p o S e n s i , L i a Q u a r t a p e l l e , W a l t e r V e r i n i , M i c h e l a D e B i a s e , M a t t e o O r f i n i , P i e r F e r d i n a n d o C a s i n i . C r i t i c h e a l p i a n o T r u m p , d e f i n i t o " i n a c c e t t a b i l e " d a l l a p i a z z a r o m a n a , e p r e o c c u p a z i o n e s u l l a p o s i z i o n e d e l g o v e r n o . D u r o C a r l o C a l e n d a c h e s i d i c e ' m o l t o d e l u s o ' d a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i : " C o m e c i n q u e a n n i f a l a M e l o n i e r a p u t i n i a n a , p u ò t o r n a r e a e s s e r l o n e l v o l g e r e d i p o c o . D e v e s c e g l i e r e s e s t a r e c o n P u t i n e O r b a n o e s s e r e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i u n p a e s e f o n d a t o r e d e l l ' E u r o p a . L a M e l o n i m i h a m o l t o d e l u s o . È s t a t a p u t i n i a n a p r i m a d i a n d a r e a l g o v e r n o , p o i c o n B i d e n è d i v e n t a t a s o s t e n i t r i c e d e l l ' U c r a i n a , a d e s s o c h e T r u m p h a c a m b i a t o i d e a h a d i n u o v o c a m b i a t o i d e a " . M e n t r e s u l p i a n o T r u m p , m e t t e i n g u a r d i a M a g i : " R e c e p i s c e s o s t a n z i a l m e n t e t u t t i i p u n t i v o l u t i e d e s i d e r a t i d a l l a R u s s i a e a l c o n t e m p o d i s a r m a l ' a g g r e d i t o : è o v v i o c h e s u q u e s t a b a s e s i a i r r i c e v i b i l e " . M e n t r e P a o l o E m i l i o R u s s o d i F i c o n f e r m a i l s o s t e g n o a z z u r r o a K i e v : " C o n l ' U c r a i n a , s e m p r e d a l l a p a r t e d e l l e v i t t i m e c h e s i r i b e l l a n o a d u n a g g r e s s o r e , d i c h i d i f e n d e l a s u a l i b e r t à c o n t r o v i o l e n z a e o p p r e s s i o n e . H o r a p p r e s e n t a t o c o n o r g o g l i o F o r z a I t a l i a , i n u n a d e l e g a z i o n e g u i d a t a d a A l e s s a n d r o B a t t i l o c c h i o , a l c o r t e o d i s o l i d a r i e t à p e r l ' U c r a i n a e a l l a c o m m e m o r a z i o n e d e l l e v i t t i m e d e l l ' H o l o d o m o r , u n a t r a g e d i a c h e n o n d e v e e s s e r e d i m e n t i c a t a " .