M o s c a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l l e a d e r r u s s o V l a d i m i r P u t i n e i l s u o o m o l o g o s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p h a n n o a v u t o u n a t e l e f o n a t a " a m i c h e v o l e " p r i m a d e l l ' i n c o n t r o d i T r u m p c o n i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y i n F l o r i d a e s i s e n t i r a n n o d i n u o v o d o p o l a c o n c l u s i o n e . L o h a r i f e r i t o i l C r e m l i n o . " L ' i n t e r a c o n v e r s a z i o n e s i è s v o l t a i n u n c l i m a a m i c h e v o l e " , h a d i c h i a r a t o a i g i o r n a l i s t i i l ​ ​ c o n s i g l i e r e d i p l o m a t i c o d e l C r e m l i n o , Y u r i U s h a k o v . " H a n n o c o n c o r d a t o d i p a r l a r e d i n u o v o a l t e l e f o n o d o p o l ' i n c o n t r o t r a i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i e Z e l e n s k y " .