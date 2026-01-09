R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a l t e r n a t i v a è c o s t r u i r e l ’ E u r o p a . M a b i s o g n a v o l e r l o f a r e . M a s e s i è u n g i o r n o c o n O r b a n e u n o c o n M e r z n o n s i v a d a n e s s u n a p a r t e . O c c o r r e a v e r e l e i d e e c h i a r e s u l l ’ a b o l i z i o n e d e l v o t o a l l ’ u n a n i m i t à n e l C o n s i g l i o E u r o p e o e s u l l a c o s t r u z i o n e d i u n a d i f e s a f o r t e e i n d i p e n d e n t e . M a s u q u e s t i p i a n i i l G o v e r n o m a n c a d i i n i z i a t i v a e g a l l e g g i a a v i s t a . P S P a r l a r e c o n P u t i n m e n t r e b o m b a r d a l ’ U c r a i n a e d i c e n o a d u n a t r e g u a r a p p r e s e n t a u n t r a g i c o e r r o r e . A n c h o r a g e i n s e g n a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C a r l o C a l e n d a .