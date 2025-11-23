R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o è i l p i a n o d i P u t i n c h e T r u m p , c h e è u n a s s e t d i P u t i n , s t a c e r c a n d o d i i m p o r r e a u n p o p o l o c h e d a q u a t t r o a n n i c o m b a t t e p e r l a p r o p r i a l i b e r t à . S e n o i c o n s e n t i r e m o c h e q u e s t o p i a n o v a d a a b u o n f i n e v e n d e r e m o l ' U c r a i n a e l ' E u r o p a " . C o s ì C a r l o C a l e n d a a m a r g i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e a R o m a p e r l ' U c r a i n a . " P u t i n e T r u m p v o g l i o n o s p a r t i r s i l ' E u r o p a . D o b b i a m o s c e g l i e r e : o a v e r e u n ' E u r o p a c h e s i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t à d i s o s t e n e r e l ' U c r a i n a o p p u r e d i v e n t e r e m o v a s s a l l i d i P u t i n , T r u m p , X i j i n p i n g . I l g o v e r n o i t a l i a n o s t a p e r i c o l o s a m e n t e d e v i a n d o d a l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a , t i e n e u n a l i n e a d i b a s s o p r o f i l o p e r c h é i p o p u l i s t i n o n h a n n o v a l o r i . C o m e c i n q u e a n n i f a l a M e l o n i e r a p u t i n i a n a p u ò t o r n a r e a e s s e r l o n e l v o l g e r e d i p o c o . D e v e s c e g l i e r e s e s t a r e c o n P u t i n e O r b a n o e s s e r e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i u n p a e s e f o n d a t o r e d e l l ' E u r o p a " . " L a M e l o n i - s o t t o l i n e a i l l e a d e r d i A z i o n e - m i h a m o l t o d e l u s o . È s t a t a p u t i n i a n a p r i m a d i a n d a r e a l g o v e r n o , p o i c o n B i d e n è d i v e n t a t a s o s t e n i t r i c e d e l l ' U c r a i n a , a d e s s o c h e T r u m p h a c a m b i a t o i d e a h a d i n u o v o c a m b i a t o i d e a " .