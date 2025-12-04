A n k a r a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a T u r c h i a h a m e s s o i n g u a r d i a R u s s i a e U c r a i n a d a l c o l p i r e l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e i n s e g u i t o a d i v e r s i a t t a c c h i d i d r o n i n e l M a r N e r o r i v e n d i c a t i d a K i e v c o n t r o p e t r o l i e r e l e g a t e a l l a R u s s i a . I l m i n i s t r o d e l l ' E n e r g i a A l p a r s l a n B a y r a k t a r h a a f f e r m a t o c h e q u a l s i a s i i n t e r r u z i o n e a v r e b b e r i p e r c u s s i o n i s u i m e r c a t i g l o b a l i e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e , s o t t o l i n e a n d o c h e g l i i m p i a n t i e n e r g e t i c i s o n o g i à s t a t i c o l p i t i i n e n t r a m b i i P a e s i . " D i c i a m o a t u t t e l e p a r t i , R u s s i a e U c r a i n a : t e n e t e l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e f u o r i d a q u e s t a g u e r r a , p e r c h é s o n o s t r e t t a m e n t e l e g a t e a l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e " , h a a g g i u n t o . V e n e r d ì s c o r s o , d u e p e t r o l i e r e s o n o s t a t e c o l p i t e d a e s p l o s i o n i a l l a r g o d e l l a c o s t a t u r c a d e l M a r N e r o , u n a d e l l e q u a l i e r a d i r e t t a v e r s o u n p o r t o r u s s o . U n a f o n t e d i s i c u r e z z a u c r a i n a h a r i f e r i t o a l l ' A f p c h e l e s u e f o r z e a r m a t e h a n n o u t i l i z z a t o d r o n i n a v a l i p e r c o l p i r e l e n a v i c h e " t r a s p o r t a v a n o s e g r e t a m e n t e p e t r o l i o r u s s o " . M a r t e d ì è s t a t a c o l p i t a u n a t e r z a p e t r o l i e r a i n r o t t a d a l l a R u s s i a a l l a G e o r g i a ; l a R u s s i a h a a f f e r m a t o c h e a n c h e q u e s t a è s t a t a c o l p i t a d a u n d r o n e , m a q u e s t a v o l t a l ' U c r a i n a h a n e g a t o q u a l s i a s i c o i n v o l g i m e n t o .