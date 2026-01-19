M i l a n o , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A n t o n i o M e d u g n o , l ' e x c o n c o r r e n t e d e l G r a n d e F r a t e l l o V i p , v i e n e s e n t i t o i n P r o c u r a a M i l a n o p e r r i s p o n d e r e a l l e d o m a n d e s u l l a d e n u n c i a p r e s e n t a t a c o n t r o i l c o n d u t t o r e A l f o n s o S i g n o r i n i , i n d a g a t o p e r v i o l e n z a s e s s u a l e e d e s t o r s i o n e . I l m o d e l l o v i e n e s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e d a i p m L e t i z i a M a n n e l l a e A l e s s a n d r o G o b b i s . A l c e n t r o d e l l a d e n u n c i a c i s a r e b b e r o p r e s u n t e a v a n c e s d a p a r t e d i S i g n o r i n i a v v e n u t e n e l l a p r i m a v e r a d e l 2 0 2 1 . C o n t a t t i c h e s a r e b b e r o i n i z i a t i p r i m a t e l e f o n i c a m e n t e e p o i d i p e r s o n a . M e d u g n o a v r e b b e p e r ò s u b i t o c h i a r i t o l a s u a p o s i z i o n e , i n t e r r o m p e n d o i c o n t a t t i c o n i l g i o r n a l i s t a .