M i l a n o , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o f i d u c i o s o e t r a n q u i l l o p e r c h é h o r a c c o n t a t o t u t t a l a v e r i t à q u i n d i s o n o t a n t o f i d u c i o s o n e l l a m a g i s t r a t u r a . H o d e t t o l a v e r i t à e h o c o n f e r m a t o i l c o n t e n u t o n e l l a d e n u n c i a , n o n p o s s o d i r e a l t r o " . L o a f f e r m a A n t o n i o M e d u g n o , m o d e l l o e d e x c o n c o r r e n t e d e l G r a n d e f r a t e l l o V i p s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e i n P r o c u r a a M i l a n o d o p o a v e r d e n u n c i a t o A l f o n s o S i g n o r i n i , i l c o n d u t t o r e è i n d a g a t o p e r v i o l e n z a s e s s u a l e e d e s t o r s i o n e . A l c e n t r o d e l l a d e n u n c i a c i s a r e b b e r o p r e s u n t e a v a n c e s d a p a r t e d i S i g n o r i n i a v v e n u t e n e l l a p r i m a v e r a d e l 2 0 2 1 . P e r c i r c a d u e o r e è s t a t o s e n t i t o a l q u a r t o p i a n o d e l p a l a z z o d i g i u s t i z i a d a i p u b b l i c i m i n i s t e r i L e t i z i a M a n n e l l a e A l e s s a n d r o G o b b i s . " S o n o s t a n c o , s o n o s t a t i g i o r n i p e s a n t i . I o s o n o s t a t o m e s s o i n u n a b u f e r a m e d i a t i c a s e n z a v o l e v o e q u i n d i m i s o n o d o v u t o d i f e n d e r e p e r f o r z a . S o n o q u i p e r a v e r e g i u s t i z i a e p e r l a v e r i t à . I o a v e v o r i m o s s o , v o l e v o r i m u o v e r e e p u r t r o p p o m i s o n o r i t r o v a t o a r i v i v e r l o n o n v o l e n d o l o . O r a s o n o q u i e v a b e n e c o s ì " d i c e i l g i o v a n e d i f e s o d a g l i a v v o c a t i C r i s t i n a M o r r o n e e G i u s e p p e P i p i t e l l a . A c h i g l i c h i e d e s e s a r à i l s o l o a d e n u n c i a r e i l p r e s u n t o ' s i s t e m a C o r o n a ' i l g i o v a n e m o d e l l o r e p l i c a : " I o c r e d o d i n o , n o n s o c h i c i p o t r à e s s e r e m a c r e d o d i n o . N o n p o s s o d i r e s e e s i s t e u n s i s t e m a S i g n o r i n i , i o p e n s o a l l a m i a v i c e n d a , a q u e l l o c h e h o s u b i t o i o e r a c c o n t a t o . E q u e l l o c h e h o r a c c o n t a t o i o è t u t t a l a v e r i t à " c o n c l u d e M e d u g n o .