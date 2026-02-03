M i l a n o , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t r o F a b r i z i o C o r o n a è i n a t t o u n ' o p e r a z i o n e d i o s c u r a n t i s m o c h e n o n è d e g n a d i q u e s t o P a e s e . E ' c e n s u r a p u r a e l a g e n t e l o c a p i s c e b e n e " . I v a n o C h i e s a , d a s e m p r e l e g a l e d i F a b r i z i o C o r o n a , n o n u s a m e z z i t e r m i n i p e r c o m m e n t a r e , i n t e r p e l l a t o d a l l ' A d n k r o n o s , l a d e c i s i o n e d i a l c u n e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i d i r i m u o v e r e e c a n c e l l a r e i c o n t e n u t i s o c i a l d i F a b r i z i o C o r o n a e d e l p r o f i l o F a l s i s s i m o d o p o l e p u n t a t e c o n t r o M e d i a s e t e a l c u n i s u o i v o l t i n o t i .