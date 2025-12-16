R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s e n t e n z a d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e c h e b o c c i a s u t u t t a l a l i n e a i l r i c o r s o d e l g o v e r n o c o n t r o l a l e g g e r e g i o n a l e t o s c a n a d e l 2 0 2 4 c h e r e c a i l T e s t o u n i c o d e l t u r i s m o , è u n s u c c e s s o s t r a o r d i n a r i o c h e s e g n a l a s t r a d a p e r i l f u t u r o d e g l i a f f i t t i t u r i s t i c i b r e v i i n I t a l i a n e i p r o s s i m i a n n i . O r a G o v e r n o e P a r l a m e n t o n o n h a n n o p i ù a l i b i : s i a p p r o v i i m m e d i a t a m e n t e u n a l e g g e n a z i o n a l e c h e r e g o l i g l i a f f i t t i t u r i s t i c i b r e v i e d i a p i ù p o t e r i a r e g i o n i e c o m u n i p e r g o v e r n a r e u n f e n o m e n o f u o r i c o n t r o l l o c o n i m p a t t i p e s a n t i s s i m i s u l m e r c a t o i m m o b i l i a r e e s u l c a r o a f f i t t i ” . L o d i c h i a r a l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e P d - S & D , D a r i o N a r d e l l a . “ L a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e è s t a t a i n f a t t i i n e q u i v o c a b i l e : i l t e s t o u n i c o s u l t u r i s m o n o n v i o l a i n n e s s u n a n o r m a i l p r i n c i p i o d i l i b e r a i n i z i a t i v a e c o n o m i a d e l l ’ a r t i c o l o 4 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e - c o n t i n u a N a r d e l l a - . I n p a r t i c o l a r e v i e n e f a t t a s a l v a l a n o r m a r e g i o n a l e i m p u g n a t a d a l g o v e r n o l a d d o v e a l l ’ a r t i c o l o 5 9 , c o n c e r n e l e l o c a z i o n i t u r i s t i c h e b r e v i . O r a n e s s u n o p o t r à i m p e d i r e a i c o m u n i t o s c a n i a d a l t a d e n s i t à t u r i s t i c a e a i c o m u n i c a p o l u o g o d i p r o v i n c i a c o m e F i r e n z e ‘ d i i n d i v i d u a r e , c o n p r o p r i o r e g o l a m e n t o , z o n e o a r e e i n c u i d e f i n i r e c r i t e r i e l i m i t i s p e c i f i c i p e r l o s v o l g i m e n t o , p e r f i n a l i t à t u r i s t i c h e , d e l l e a t t i v i t à d i l o c a z i o n e b r e v e e s e r c i t a t e a n c h e i n f o r m a i m p r e n d i t o r i a l e ’ ” . “ I n a t t e s a c h e i l g o v e r n o M e l o n i e l a m i n i s t r a S a n t a n c h è f a c c i a n o c i ò c h e s e r v e p e r c o n t e n e r e i l f e n o m e n o d e g l i a f f i t t i t u r i s t i c i b r e v i c h e d a a n n i d e n u n c i a m o a F i r e n z e , l a b a t t a g l i a s i g i o c h e r à a n c h e n e l P a r l a m e n t o e u r o p e o - a g g i u n g e N a r d e l l a - . P r o p r i o o g g i i n f a t t i , a S t r a s b u r g o , a v r e m o u n d i b a t t i t o i n p l e n a r i a s u l l a p r o p o s t a d e l l a c o m m i s s i o n e e u r o p e a s u l l e n u o v e m i s u r e p e r i l s o c i a l h o u s i n g , o l t r e a l l a r e g o l e c o m u n i p e r t u t t o g l i s t a t i m e m b r i p e r a f f r o n t a r e l a q u e s t i o n e d e l l e l o c a z i o n i t u r i s t i c h e ” .