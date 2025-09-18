R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - D o p o i l s u c c e s s o d e l l o s c o r s o a n n o n e l l a p r o m o z i o n e d e l l e C o l l i n e d e l P r o s e c c o c o m e m o d e l l o d i t u r i s m o r e s p o n s a b i l e , A i r b n b a m p l i a i l p r o p r i o i m p e g n o p e r f a r s ì c h e i b e n e f i c i d e l s e t t o r e d e i v i a g g i v a d a n o o l t r e l e d e s t i n a z i o n i t r a d i z i o n a l i . L a p i a t t a f o r m a h a a n n u n c i a t o d i v o l e r r a f f o r z a r e i l s o s t e g n o a l l ’ i n i z i a t i v a U n e s c o W o r l d H e r i t a g e V o l u n t e e r s i n d i v e r s i s i t i P a t r i m o n i o d e l l ’ U m a n i t à i n V e n e t o , s i t u a t i i n a r e e e x t r a u r b a n e - d o v e i l t u r i s m o A i r b n b c r e s c e a d o p p i a c i f r a - t r a c u i l e l e g g e n d a r i e D o l o m i t i , d o v e i l c a m p i o n e d e l m o n d o d i a r r a m p i c a t a S t e f a n o G h i s o l f i h a d e b u t t a t o c o n u n ’ e s c l u s i v a E s p e r i e n z a A i r b n b s u l l e C i n q u e T o r r i . E ’ d e l l o s c o r s o a n n o l a p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c a d i A i r b n b c o n l ’ A s s o c i a z i o n e p e r i l P a t r i m o n i o d e l l e C o l l i n e d e l P r o s e c c o d i C o n e g l i a n o e V a l d o b b i a d e n e , e i l s u p p o r t o a l l ’ i n i z i a t i v a N a r r a t o r i d e l l a B e l l e z z a n e l c o n t e s t o d e l W o r l d H e r i t a g e V o l u n t e e r s . I s t i t u i t o n e l 2 0 0 8 , i l p r o g r a m m a o f f r e a g i o v a n i e c o m u n i t à l o c a l i l ’ o p p o r t u n i t à d i i m p e g n a r s i i n a t t i v i t à c o n c r e t e d i c o n s e r v a z i o n e d e i s i t i p a t r i m o n i o m o n d i a l e . “ S o s t e n e n d o g l i s f o r z i d i c o n s e r v a z i o n e d e l l e c o m u n i t à , A i r b n b c o n t r i b u i s c e a p r o t e g g e r e i t e s o r i c u l t u r a l i e n a t u r a l i d e l l a r e g i o n e p e r l e g e n e r a z i o n i f u t u r e , i n c o r a g g i a n d o a l t e m p o s t e s s o g l i o s p i t i a s c o p r i r e m e t e o l t r e l e d e s t i n a z i o n i t r a d i z i o n a l i ” , h a s p i e g a t o M a t t e o S a r z a n a , C o u n t r y M a n a g e r d i A i r b n b I t a l i a . “ Q u e s t o i m p e g n o r i f l e t t e l a n o s t r a d e d i z i o n e a p r o m u o v e r e e s p e r i e n z e d i v i a g g i o s o s t e n i b i l i e d i v e r s i f i c a t e , m o s t r a n d o a i v i s i t a t o r i c h e i l V e n e t o o f f r e m o l t o p i ù d e l l a s o l a V e n e z i a , c o n s t r a o r d i n a r i e a r e e r u r a l i c h e s p a z i a n o d a l l a c a m p a g n a , a l l a z o n a d e l l e c o l l i n e f i n o a l l e A l p i , p r e s t o t e a t r o d e i G i o c h i o l i m p i c i i n v e r n a l i ” , h a a g g i u n t o . S e m p r e p i ù v i a g g i a t o r i c e r c a n o e s p e r i e n z e a u t e n t i c h e a l d i f u o r i d e i c e n t r i u r b a n i . Q u a s i i l 6 0 % d e l l e n o t t i p r e n o t a t e i n a l l o g g i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a è f u o r i d a l l e c i t t à , c o n l e p r e n o t a z i o n i d i f a m i g l i e i n a r e e r u r a l i a u m e n t a t e d i o l t r e i l 2 0 0 % t r a i l 2 0 1 9 e i l 2 0 2 4 . I n I t a l i a , l a q u o t a d i p r e n o t a z i o n i e r i c e r c h e i n a r e e r u r a l i s u A i r b n b p e r l ’ e s t a t e 2 0 2 5 è s t a t a d e l 5 6 % , c o n t r o i l 4 4 % d e l l e a r e e u r b a n e . Q u e s t e s o n o d i v e n t a t e s e m p r e p i ù p o p o l a r i t r a l e f a m i g l i e , c o n l e p r e n o t a z i o n i d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e s u A i r b n b a u m e n t a t e d e l 5 0 % n e g l i u l t i m i d u e a n n i . I l V e n e t o r a p p r e s e n t a a l m e g l i o q u e s t a t e n d e n z a , c o n l e a r e e e x t r a u r b a n e c r e s c i u t e d i q u a s i i l 1 0 % q u e s t ’ a n n o . T r a l e d e s t i n a z i o n i d i t e n d e n z a t r o v i a m o C o n e g l i a n o ( + 5 0 % ) , V e r o n a ( + 1 7 % ) e C o r t i n a d ’ A m p e z z o ( + 1 5 % ) . E ’ i l t u r i s m o d o m e s t i c o a g u i d a r e l a c r e s c i t a , c o n u n i n c r e m e n t o s u p e r i o r e a l 1 5 % g i à n e l 2 0 2 4 r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . L ’ i m p e g n o d i A i r b n b n e i s i t i r u r a l i U n e s c o s i c o n c e n t r a p r i n c i p a l m e n t e s u e d u c a z i o n e e p r o m o z i o n e . P e r p r e p a r a r s i a d a c c o g l i e r e u n n u m e r o c r e s c e n t e d i v i s i t a t o r i , l e a z i o n i p r e v i s t e i n c l u d o n o : s o s t e g n o a l l ’ i n i z i a t i v a ' N a r r a t o r i d e l l a B e l l e z z a ' , u n p r o g e t t o n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g r a m m a W o r l d H e r i t a g e V o l u n t e e r s , p e r c u i , o l t r e a f i n a n z i a r e i l p r o g e t t o , i v o l o n t a r i s a r a n n o f o r m a t i s u l l e o p p o r t u n i t à l e g a t e a l l ’ h o m e s h a r i n g , c o s ì d a p o t e r s u p p o r t a r e i p o t e n z i a l i h o s t a s v i l u p p a r e l e p r o p r i e a t t i v i t à ; u n s i t o w e b d e d i c a t o , w w w . a i r b n b . i t / U n e s c o V e n e t o , f u n g e r à d a p u n t o d i r i f e r i m e n t o u n i c o p e r g l i o s p i t i , u n h u b p e r a i u t a r l i a t r o v a r e g l i a l l o g g i A i r b n b l o c a l i e s c o p r i r e t u t t o c i ò c h e l e a r e e r u r a l i d e l V e n e t o h a n n o d a o f f r i r e . E , a n c o r a , u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e e c a m p a g n e p r o m o z i o n a l i d e l l e d e s t i n a z i o n i . I n p a r t i c o l a r e , A i r b n b h a a p p e n a l a n c i a t o u n ’ E s p e r i e n z a e s c l u s i v a d i a r r a m p i c a t a n e l l e D o l o m i t i c o n i l c e l e b r e s c a l a t o r e S t e f a n o G h i s o l f i . L i m i t a t a a s o l i d i e c i o s p i t i , l ’ a t t i v i t à p o r t e r à i p a r t e c i p a n t i d a C o r t i n a a l l e l e g g e n d a r i e C i n q u e T o r r i ( D o l o m i t i ) , d o v e p r i n c i p i a n t i e d e s p e r t i p o t r a n n o i m p a r a r e o p e r f e z i o n a r e l e t e c n i c h e d i r e t t a m e n t e c o n S t e f a n o , c o m b i n a n d o a r r a m p i c a t a p r a t i c a , e s e r c i z i t e c n i c i e a p p r o f o n d i m e n t i p e r s o n a l i d e l l a s u a c a r r i e r a . L e i s c r i z i o n i s o n o o r a a p e r t e s u a i r b n b . c o m / s t e f a n o g h i s o l f i .