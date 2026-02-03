R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l n o s t r o P a e s e o g n i a n n o s i r e g i s t r a n o o l t r e 5 . 5 0 0 t u m o r i u r o l o g i c i e r e d o - f a m i l i a r i . R a p p r e s e n t a n o c i r c a i l 6 / 7 % d i t u t t i i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l a p r o s t a t a , d e l r e n e e d e l l a v e s c i c a . P e r q u e s t i u o m i n i e d o n n e , c h e p r e s e n t a n o v a r i a n t i g e n e t i c h e c h e a u m e n t a n o i l r i s c h i o d i c a n c r o , b i s o g n a p e r s o n a l i z z a r e n o n s o l o l e t e r a p i e m a a n c h e l a p r e v e n z i o n e . È q u a n t o a f f e r m a l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o - o n c o l o g i a ( S i u r o ) i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o ( W o r l d c a n c e r d a y ) c h e s i c e l e b r e r à d o m a n i i n t u t t o i l P i a n e t a . I l c l a i m d e l l ’ e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e q u e s t ’ a n n o è # U n i t e d B y U n i q u e . " S e c o n d o l e I s t i t u z i o n i s a n i t a r i e i n t e r n a z i o n a l i è e v i t a b i l e f i n o a l 5 0 % d i t u t t e l e n e o p l a s i e – s o t t o l i n e a R o l a n d o M a r i a D ’ A n g e l i l l o , p r e s i d e n t e S i u r o - . L a p r e v e n z i o n e p r i m a r i a è f o n d a m e n t a l e a n c h e i n a m b i t o u r o - o n c o l o g i c o . S i p u ò i n t e r v e n i r e s u f a t t o r i m o d i f i c a b i l i c o m e i l f u m o , l ’ a l i m e n t a z i o n e q u o t i d i a n a , i l g r a v e e c c e s s o d i p e s o o l a s e d e n t a r i e t à . L e s i g a r e t t e , p e r e s e m p i o , s o n o r e s p o n s a b i l i d a s o l e d e l 5 0 % d i t u t t i i n u o v i c a s i d i t u m o r e d e l l a v e s c i c a . A n c h e l e d i a g n o s i p r e c o c i s o n o i m p o r t a n t i e v a n n o i n c e n t i v a t e p e r r i d u r r e l a m o r t a l i t à e a u m e n t a r e l e p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e . A l m o m e n t o p e r ò n o n e s i s t o n o s c r e e n i n g o r g a n i z z a t i p e r i l c a r c i n o m a d e l l a p r o s t a t a . T u t t a v i a , s o n o d i s p o n i b i l i e s a m i c o m e l ’ e s p l o r a z i o n e r e t t a l e d i g i t a l e , i l t e s t P s a o l ’ e c o g r a f i a p r o s t a t i c a t r a n s r e t t a l e c h e p o s s o n o e s s e r e p r e s c r i t t i n e i s o g g e t t i a r i s c h i o o c h e p r e s e n t a n o a l c u n i s i n t o m i " . " A l t r i ' s o r v e g l i a t i s p e c i a l i ' s o n o t u t t i q u e i m a l a t i c h e p o s s i e d o n o d e l l e m u t a z i o n i e r e d o - f a m i l i a r i – p r o s e g u e G i o v a n n i P a p p a g a l l o , v i c e p r e s i d e n t e S i u r o - . G l i e s a m i d i s c r e e n i n g g e n e t i c o a i u t a n o a i n d i v i d u a r e l a p r e d i s p o s i z i o n e i n d i v i d u a l e a s v i l u p p a r e a l c u n e f o r m e d i t u m o r e s p e s s o m o l t o a g g r e s s i v e . I t e s t d e v o n o e s s e r e p r e s c r i t t i p e r c i ò a i f a m i l i a r i d i p a z i e n t i a f f e t t i d a l l a p a t o l o g i a e v a n n o g a r a n t i t i s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . M o l t o p e r i c o l o s a è l a m u t a z i o n e B r c a 2 c h e n o n r i g u a r d a s o l o i l c a r c i n o m a m a m m a r i o . A u m e n t a d i 3 v o l t e i l r i s c h i o d i n e o p l a s i a p r o s t a t i c a r i s p e t t o a l r e s t o d e l l a p o p o l a z i o n e . L a f a m i l i a r i t à i n t e r e s s a a n c h e i l t u m o r e a l t e s t i c o l o c h e o g n i a n n o f a r e g i s t r a r e i n I t a l i a p i ù d i 2 . 0 0 0 c a s i . È u n a p a t o l o g i a o n c o l o g i c a ' g i o v a n i l e ' e r a p p r e s e n t a l a f o r m a d i c a n c r o p i ù f r e q u e n t e n e i m a s c h i c o n m e n o d i 5 0 a n n i . C o m e p r e v e n z i o n e c o n s i g l i a m o l ’ a u t o p a l p a z i o n e a p a r t i r e d a l l a p u b e r t à . P e r c h i h a a v u t o i n v e c e p a r e n t i d i p r i m o g r a d o a f f e t t i d a l l a m a l a t t i a è s e m p r e i n d i c a t a u n a v i s i t a u r o l o g i c a s p e c i a l i s t i c a a n n u a l e " . " A n c h e q u e s t ’ a n n o a b b i a m o d e c i s o , c o m e s o c i e t à s c i e n t i f i c a , d i a d e r i r e a l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o i l c a n c r o – c o n c l u d e D ’ A n g e l i l l o - . L a p e r s o n a l i z z a z i o n e d e l l e c u r e , d e l l ’ a s s i s t e n z a e d e l l a p r e v e n z i o n e s o n o i n d i s p e n s a b i l i p e r u n e f f i c i e n t e c o n t r a s t o a i t u m o r i g e n i t o - u r i n a r i . S o n o u n g r u p p o m o l t o e t e r o g e n o d i m a l a t t i e c h e i n t o t a l e n e l n o s t r o P a e s e i n t e r e s s a n o 1 m i l i o n e d i p e r s o n e . N o n r i g u a r d a n o s o l o u o m i n i o v e r 6 5 p e r c h é c o l p i s c o n o a n c h e a d o l e s c e n t i , g i o v a n i a d u l t i e d o n n e d ’ o g n i f a s c i a d ’ e t à . B i s o g n a s e n s i b i l i z z a r e l a p o p o l a z i o n e a s e g u i r e a l c u n i c o m p o r t a m e n t i v i r t u o s i c h e p o s s o n o e v i t a r e g r a v i c o n s e g u e n z e . I n f i n e , i l t r a t t a m e n t o d e l l e n e o p l a s i e d e v e e s s e r e s e m p r e m u l t i d i s c i p l i n a r e e a f f i d a t o a t e a m c o m p o s t i d a d i v e r s e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i . A n c h e a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e f r a i d i v e r s i s p e c i a l i s t i c o i n v o l t i n e l l a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e è p o s s i b i l e f a v o r i r e t r a t t a m e n t i p i ù p e r s o n a l i z z a t i " .