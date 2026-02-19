R o m a , 1 9 f e b ( A d n k r o n o s ) - ' S p e c i a l C o o k - c h e f i n c o r s i a ' a p p r o d a a l P o l i c l i n i c o G e m e l l i . D o m a n i , v e n e r d ì 2 0 f e b b r a i o , a l l e 1 2 , i r e p a r t i d i G i n e c o l o g i c a o n c o l o g i c a o s p i t e r a n n o l ' i n i z i a t i v a b e n e f i c a d e l l ' A s s o c i a z i o n e J o l e S a n t e l l i e O f f i c i n e b u o n e c o n l a c h e f s t e l l a t a C a t e r i n a C e r a u d o c h e p r e p a r e r à u n m e n ù s p e c i a l e a b a s e d i p r o d o t t i c a l a b r e s i p e r l e d e g e n t i . L ’ e v e n t o è o r g a n i z z a t o c o n l a F o n d a z i o n e G i o v a n n i S c a m b i a , L o t o - u n i t i p e r l e d o n n e c o n t r o i t u m o r i e l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o A g o s t i n o G e m e l l i I R C S S U n i v e r s i t à c a t t o l i c a d e l S a c r o c u o r e , e d è a l l a s u a t e r z a t a p p a d o p o i p r e c e d e n t i i n c o n t r i a l D a y h o s p i t a l o n c o l o g i c o d e l P o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o d e l l ’ U n i v e r s i t à ' M a g n a G r a e c i a ' d i C a t a n z a r o e a l D a y H o s p i t a l o n c o l o g i c o d e l p r e s i d i o o s p e d a l i e r o d i P a o l a ( C S ) . P e r l ’ o c c a s i o n e , C e r a u d o p r o p o r r à b a c c a l à a l b e r g a m o t t o c o n p a t a t e , e r b a c i p o l l i n a e o l i o e x t r a v e r g i n e d i o l i v a e s p i e g h e r à l a r i c e t t a i l l u s t r a n d o g l i i n g r e d i e n t i e l e r i s p e t t i v e p r o p r i e t à . A l l e p a z i e n t i d e i r e p a r t i d i g i n e c o l o g i a v e r r à p o i f a t t o d o n o d i u n p i c c o l o o p u s c o l o c o n l e i n d i c a z i o n i p e r p o t e r r e p l i c a r e i l p i a t t o i n a u t o n o m i a . L ' A s s o c i a z i o e J o l e S a n t e l l i d i s t r i b u i r à i n o l t r e a p a z i e n t i , p e r s o n a l e s a n i t a r i o e v o l o n t a r i u n o ‘ c a d e a u ’ : s a p o n e t t e a r t i g i a n a l i a g l i a g r u m i ( c e d r o , b e r g a m o t t o e l i m o n i d i R o c c a I m p e r i a l e ) r e a l i z z a t e s e c o n d o i p r i n c i p i d e l l ’ a r o m a t e r a p i a , r i c o n o s c i u t a c o m e v a l i d o s u p p o r t o a l b e n e s s e r e p s i c o f i s i c o p e r g l i e f f e t t i p o s i t i v i s u l l ’ u m o r e , s u l l a p e r c e z i o n e d i v i t a l i t à e s u l l a r i d u z i o n e d e l l o s t r e s s . I l p r o g e t t o ' S p e c i a l C o o k ' è d e d i c a t o a i p a z i e n t i o n c o l o g i c i c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i c o r d a r e c o m e l ’ a l i m e n t a z i o n e r a p p r e s e n t i u n a c o m p o n e n t e e s s e n z i a l e d e l p e r c o r s o d i c u r a , o l t r e a e s s e r e u n a u t e n t i c o g e s t o d i a m o r e e a t t e n z i o n e v e r s o s é s t e s s i . I l m e s s a g g i o è c h i a r o , i l c i b o n o n d e v e e s s e r e s o l o n u t r i m e n t o m a a n c h e p i a c e r e , c o n f o r t o e v i t a . ' S p e c i a l C o o k ' n o n è s o l o u n e v e n t o c u l i n a r i o m a u n m e s s a g g i o d i s p e r a n z a : u n i n v i t o a c r e d e r e c h e , a n c h e n e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i , l a v i t a p o s s a a n c o r a a v e r e s a p o r e , c o l o r e e c a l o r e .