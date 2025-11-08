R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C o n t i n u i t à c o n i l p a s s a t o " , " c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i " , u n " f o c u s s u i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e p r e v e n z i o n e " e " l ' i m p e g n o p e r u n a c c e s s o e q u o a l l e c u r e " , p e r c h é " l ' o n c o l o g i a m o d e r n a d e v e e s s e r e a c c e s s i b i l e a t u t t i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a s s i m o D i M a i o a n n u n c i a l e p r i o r i t à d a n u o v o p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ' A i o m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a , i n q u e s t i g i o r n i i n c o n g r e s s o a R o m a . D i M a i o e n t r a i n c a r i c a d o m a n i , s u b e n t r a n d o a F r a n c e s c o P e r r o n e c h e d a l 2 0 2 3 è a l l a g u i d a d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a d e g l i o n c o l o g i m e d i c i i t a l i a n i . " G a r a n t i r e c o n t i n u i t à , r a f f o r z a r e i l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i e p r o m u o v e r e u n a c c e s s o e q u o a l l ' i n n o v a z i o n e o n c o l o g i c a c a r a t t e r i z z e r a n n o i l m i o m a n d a t o - a f f e r m a D i M a i o - L a f o r m u l a d e l l ' e l e z i o n e a n t i c i p a t a c o n s e n t e d i l a v o r a r e a l f i a n c o d e l d i r e t t i v o u s c e n t e , g a r a n t e n d o u n a t r a n s i z i o n e f l u i d a e l a p r o s e c u z i o n e d e i p r o g e t t i g i à a v v i a t i " . T r a l e p r i o r i t à i l " p o t e n z i a m e n t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e - d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e a l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) - p e r m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e l e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e d e l l ' A i o m e m i g l i o r a r e l a t e m p e s t i v i t à d e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i , d a l l e l i n e e g u i d a a l l ' a g g i o r n a m e n t o d e i L e a , i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a " . D i M a i o a n n u n c i a c h e i l c o n g r e s s o A i o m d e l p r o s s i m o a n n o s a r à d e d i c a t o a l t e m a d e l l ' i n n o v a z i o n e e q u a . " L ' i n n o v a z i o n e i n o n c o l o g i a è u n a c o n q u i s t a s t r a o r d i n a r i a - o s s e r v a - m a n o n p u ò e s s e r e t a l e s e n o n è a c c e s s i b i l e a t u t t i i p a z i e n t i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o d i c u r a o d a l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i " . N e l p r o g r a m m a d e l n u o v o m a n d a t o a n c h e l o " s v i l u p p o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i " , l a " v a l o r i z z a z i o n e d e l l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i c h e c o m p o n g o n o l a s q u a d r a o n c o l o g i c a - d a i m e d i c i a g l i i n f e r m i e r i , f i n o a i d a t a m a n a g e r - e u n a c o l l a b o r a z i o n e s e m p r e p i ù s t r e t t a c o n l e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e " . Q u i n d i u n i m p e g n o c h i a r o s u l l a p r e v e n z i o n e : " N o n p o s s i a m o l i m i t a r c i a c u r a r e . D o b b i a m o i n s i s t e r e s u l l a p r e v e n z i o n e c o m e s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . I n f i n e , u n m e s s a g g i o d i r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e : " L ' o n c o l o g i a d e l f u t u r o , p e r A i o m , s a r à i n n o v a t i v a , m u l t i d i s c i p l i n a r e e s o p r a t t u t t o e q u a " , r i b a d i s c e D i M a i o .