R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " R a f f i g u r a r e E l l y S c h l e i n i n v e s t e d i B e f a n a , c o m e h a f a t t o s u i s o c i a l i l s i n d a c o d i T r i e s t e R o b e r t o D i p i a z z a , n o n è s a t i r a : è u n a t t o d i s g u s t o s o e s e s s i s t a . È l ’ e n n e s i m o a t t a c c o p e r s o n a l e e o f f e n s i v o c o n t r o u n a d o n n a c h e g u i d a i l p r i n c i p a l e p a r t i t o d i o p p o s i z i o n e e d è a n c o r a p i ù i n d e g n o s e a p o r t a r l o è c h i r i c o p r e u n r u o l o i s t i t u z i o n a l e " . C o s ì A l e s s a n d r o Z a n , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e . L a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o f a p o l i t i c a s u i c o n t e n u t i m e n t r e l a d e s t r a , q u a n d o n o n h a a r g o m e n t i , s c e g l i e l ’ i n s u l t o p e r s o n a l e e i l d i l e g g i o . G i o r g i a M e l o n i , s e m p r e p r o n t a a i n d i g n a r s i p e r o g n i p a r o l a c h e l a r i g u a r d a , p r e n d a l e d i s t a n z e d a q u e s t o a t t a c c o . D a v a n t i a l s e s s i s m o n o n e s i s t o n o a m b i g u i t à p o s s i b i l i : i l s i l e n z i o n o n è a c c e t t a b i l e ” .