R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i n d a c o d i T r i e s t e , R o b e r t o D i p i a z z a , h a p u b b l i c a t o u n m e m e c o n l a B e f a n a r i v o l t o a l l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n . N o n è s a t i r a . N o n è i r o n i a . È s e s s i s m o , è v o l g a r i t à , è d e g r a d o d e l l i n g u a g g i o p u b b l i c o . Q u e s t o n o n è s o l o u n a t t a c c o a u n a l e a d e r p o l i t i c a : è u n m e s s a g g i o t o s s i c o r i v o l t o a t u t t e l e d o n n e c h e p a r t e c i p a n o a l l a v i t a p u b b l i c a . L a p o l i t i c a n o n è u n m e m e . L e i s t i t u z i o n i n o n s o n o u n a b a c h e c a s o c i a l . T r i e s t e m e r i t a d i m e g l i o . L a d e m o c r a z i a m e r i t a r i s p e t t o " . C o s ì i n u n a n o t a S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a P d .