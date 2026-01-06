R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è s o l o u n c o m p o r t a m e n t o i n f a n t i l e e m e d i o c r e . È i l s e g n o e v i d e n t e d i u n a c u l t u r a c h e m a n c a d i r i s p e t t o e d i s p r e z z a l e d o n n e . D i p i a z z a i n t e r p r e t a u n m o n d o d o v e l e d o n n e s o n o s o l o o r n a m e n t i , a m e n o c h e n o n s i c o m p o r t a n o c o m e g l i u o m i n i . È i l p e n s i e r o d i d e s t r a , m i s o g i n o e s e s s i s t a . P e n s a v a m o c h e a v e r e l a p r i m a d o n n a p r e m i e r l i a v r e b b e c a m b i a t i i n v e c e t u t t o c o m e p r i m a . M e l o n i c h e d i c e ? " . C o s ì i n u n a n o t a I r e n e M a n z i , d e p u t a t a P d , c o m m i s s i o n e C u l t u r a .