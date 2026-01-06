R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ È v e r g o g n o s o i l g e s t o d e l s i n d a c o d i T r i e s t e D i p i a z z a , c h e c r e d e n d o s i d i v e r t e n t e h a i n s u l t a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n c o n u n ’ i m m a g i n e o f f e n s i v a . I n u n m o m e n t o t r a g i c o c o m e q u e l l o c h e s t i a m o a t t r a v e r s a n d o , l ’ u l t i m a c o s a d i c u i h a b i s o g n o i l P a e s e è l a s o l i t a c u l t u r a t o s s i c a d e l l a n o s t r a d e s t r a , g r e t t a e v o l g a r e c o m e s e m p r e . D e s i d e r o e s p r i m e r e l a m i a s o l i d a r i e t à a E l l y S c h l e i n . E o r a c i a t t e n d i a m o l e p r o n t e s c u s e d e l s i n d a c o e u n ’ i m m e d i a t a p r e s a d i d i s t a n z a d a p a r t e d e l l e f o r z e c h e h a n n o l a s f o r t u n a d i s o s t e n e r n e l a G i u n t a ” . L o s c r i v e i n u n a n o t a A l e s s a n d r a M a i o r i n o , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M o v i m e n t o 5 S t e l l e a l S e n a t o .