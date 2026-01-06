R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S o l i d a r i e t à a E l l y S c h l e i n p e r l ’ i m m a g i n e o f f e n s i v a p u b b l i c a t a d a l s i n d a c o d i T r i e s t e o g g i . L ’ a t t a c c o p e r s o n a l e , d e r i s o r i o e s e s s i s t a n o n è m a i u n a f o r m a l e g i t t i m a d i c o n f r o n t o p o l i t i c o ” . C o s ì i n u n a n o t a M a r i a E l e n a B o s c h i e R a f f a e l l a P a i t a , c a p i g r u p p o d i I t a l i a V i v a a l l a C a m e r a e a l S e n a t o . “ L a c r i t i c a p o l i t i c a è u n a c o s a , l ’ i n s u l t o è u n ’ a l t r a . E q u a n d o a e s s e r e c o l p i t a è u n a d o n n a , c o n s t e r e o t i p i e c a r i c a t u r e , i l m e s s a g g i o è a n c o r a p i ù g r a v e . L e i s t i t u z i o n i d o v r e b b e r o d a r e l ’ e s e m p i o n e l l i n g u a g g i o e n e l r i s p e t t o , n o n a l i m e n t a r e u n a c u l t u r a d e l l ’ o d i o e d e l l a d e r i s i o n e . I l d i s s e n s o s i e s e r c i t a c o n l e i d e e , n o n c o n l e o f f e s e ” , c o n c l u d o n o B o s c h i e P a i t a .