Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Solidarietà a Elly Schlein per limmagine offensiva pubblicata dal sindaco di Trieste oggi. Lattacco personale, derisorio e sessista non è mai una forma legittima di confronto politico. Così in una nota Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, capigruppo di Italia Viva alla Camera e al Senato. La critica politica è una cosa, linsulto è unaltra. E quando a essere colpita è una donna, con stereotipi e caricature, il messaggio è ancora più grave. Le istituzioni dovrebbero dare lesempio nel linguaggio e nel rispetto, non alimentare una cultura dellodio e della derisione. Il dissenso si esercita con le idee, non con le offese, concludono Boschi e Paita.