R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a p u b b l i c a z i o n e d a p a r t e d e l s i n d a c o R o b e r t o D i p i a z z a d i u n ' i m m a g i n e c h e r a f f i g u r a l a S e g r e t a r i a n a z i o n a l e d e l P d , E l l y S c h l e i n , t r a v e s t i t a d a B e f a n a è u n f a t t o v e r g o g n o s o e i n a c c e t t a b i l e " . C o s ì i n u n a n o t a A n n a l i s a C o r r a d o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " N o n è s a t i r a n é i r o n i a : è u n a t t a c c o p e r s o n a l e c h e r i c o r r e a s t e r e o t i p i s e s s i s t i e b o d y s h a m i n g . U n c o m p o r t a m e n t o i n c o m p a t i b i l e c o n i l r u o l o i s t i t u z i o n a l e d i c h i d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e e r i s p e t t a r e t u t t i i c i t t a d i n i . N o n s o r p r e n d e c h e q u e s t o g e s t o a r r i v i d a c h i h a p i ù v o l t e d i c h i a r a t o d i “ n o n f a r s i c o m a n d a r e d a l l e d o n n e ” . P a r o l e e i m m a g i n i c h e r e s t i t u i s c o n o u n a v i s i o n e c u l t u r a l e a r r e t r a t a e p a t r i a r c a l e , i n c u i i l p i ù b e c e r o d i s p r e z z o s o s t i t u i s c e i l c o n f r o n t o p o l i t i c o . N o n è u n a u s c i t a i n f e l i c e , m a i l s e g n o d i u n c l i m a c h e n o r m a l i z z a i l s e s s i s m o e l ’ i n s u l t o , c i f r a r i c o r r e n t e d i u n a c e r t a d e s t r a a l g o v e r n o . L e i s t i t u z i o n i m e r i t a n o r i s p e t t o . T r i e s t e m e r i t a u n s i n d a c o a l l ’ a l t e z z a d i u n a c i t t à m o d e r n a e d e u r o p e a ” .