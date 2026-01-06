R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L o s c h i f o , i l p a t r i a r c a t o , i l m a s c h i l i s m o , l ’ a s s e n z a t o t a l e d e l s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i , l a m i s o g i n i a , i l s e s s i s m o . C ’ è t u t t o q u e s t o d e n t r o i l p o s t i n c u i i l s i n d a c o d i T r i e s t e R o b e r t o D i p i a z z a h a a u g u r a t o u n a b u o n a f e s t a d e l l a B e f a n a a t t r a v e r s o u n f o t o m o n t a g g i o c o n i l v o l t o d e l l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n " . C o s ì M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " N i e n t e m a l e p e r u n ' p r i m o c i t t a d i n o ' . L a , o s e p r e f e r i s c e i l , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o M e l o n i n o n h a n i e n t e d a d i r e ? E t r a i p a r t i t i d e l l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a c h e s o s t i e n e D i p i a z z a c ’ è q u a l c u n o c h e v u o l e a g g i u n g e r e q u a l c o s a ? R e s t i a m o i n a t t e s a , i n t a n t o D i p i a z z a a b b i a u n s u s s u l t o d i d i g n i t à : c h i e d a s c u s a a S c h l e i n , e p e r i l s u o t r a m i t e a t u t t e n o i " .