R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C h i g u i d a u n a c i t t à d o v r e b b e a v e r e b e n c h i a r a l a r e s p o n s a b i l i t à d e l r u o l o i s t i t u z i o n a l e c h e r i c o p r e . I n v e c e d a l s i n d a c o d i T r i e s t e D i p i a z z a a s s i s t i a m o a d u n c o m p o r t a m e n t o i n a c c e t t a b i l e , c h e o f f e n d e l a s e g r e t a r i a S c h l e i n e t u t t o i l P d . P e r q u e s t o s a r e b b e o p p o r t u n a u n a p r e s a d i d i s t a n z a d i M e l o n i i n d i f e s a d e l l a s e r i e t à d e l l e i s t i t u z i o n i e d e l d i b a t t i t o p o l i t i c o " . C o s ì i n u n a n o t a S i m o n a B o n a f e ’ , V i c e c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i .