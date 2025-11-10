M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ B i s o g n a r i p o r t a r e i t r a s p o r t i a l l ’ i n t e r n o d i u n d i b a t t i t o c h e v i e n e a n c o r a , a t o r t o , c o n s i d e r a t o f i g l i o m i n o r e d e l l e m u n i c i p a l i z z a z i o n i . I t r a s p o r t i n o n s t a n n o r i u s c e n d o a f a r e i l s a l t o f a t t o d a l u c e , g a s , e n e r g i e i n g e n e r a l e e r i f i u t i . S i t e n d e a c o n s i d e r a r e i t r a s p o r t i c o m e u n s i s t e m a d a t o p e r s c o n t a t o , i n v e c e , a n c h e i t r a s p o r t i , c o m e l e e x m u n i c i p a l i z z a t e , d e v o n o a v e r e t a r i f f e d i n a m i c h e c h e v a n n o i n c o n t r o a s i t u a z i o n i d i n a m i c h e d i m e r c a t o e c h e i n t e r c e t t a n o i c a m b i a m e n t i ” . C o s ì A n d r e a G i b e l l i , p r e s i d e n t e d i A s s t r a e p r e s i d e n t e d i F n m , c o m m e n t a n d o q u a n t o e m e r s o n e l c o r s o d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à i n s v o l g i m e n t o a M i l a n o , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m T e s t o r i d i P a l a z z o L o m b a r d i a . L ’ i n c o n t r o , o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F n m e R e g i o n e L o m b a r d i a e a p e r t o d a i s a l u t i d e l g o v e r n a t o r e A t t i l i o F o n t a n a , è s t a t o u n a p r e z i o s a o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e t e r r i t o r i . “ I n u m e r i d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e p a r l a n o d i 4 m i l i a r d i e m e z z o d i p e r s o n e m o s s e o g n i a n n o . S e q u e s t o n o n s u c c e d e s a r e b b e c o m e s p e g n e r e l u c e e g a s i n u n a c a s a . C o m p r e n d e r e q u e s t o p e r m e t t e d i f a r e u n s a l t o c u l t u r a l e c h e c o i n v o l g e t u t t i ” c o n c l u d e G i b e l l i .