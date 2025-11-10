M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a p r e d e l l e o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i e , s e n z a l i m i t i , c h e p o s s o n o r i d i s e g n a r e e s t a n n o r i d i s e g n a n d o a n c o r a d i p i ù i l c o n t o r n o d e l l e n o s t r e i m p r e s e e d e i n o s t r i s i s t e m i p r o d u t t i v i ” . L o d i c h i a r a E l i o C a t a n i a , p r e s i d e n t e d i M i l a n o S e r r a v a l l e – M i l a n o T a n g e n z i a l i S . p . A . , i n o c c a s i o n e d e g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à i n s v o l g i m e n t o a M i l a n o , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m T e s t o r i d i P a l a z z o L o m b a r d i a . L ’ i n c o n t r o , o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F n m e R e g i o n e L o m b a r d i a e a p e r t o d a i s a l u t i d e l g o v e r n a t o r e A t t i l i o F o n t a n a , è s t a t o u n a p r e z i o s a o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e t e r r i t o r i . “ A b b i a m o s e m p r e v i s t o c h e i l r i t o r n o d e l l e t e c n o l o g i e e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e - p r o s e g u e C a t a n i a - n o n è t o t a l e s e l o a p p l i c a a i v e c c h i m o d e l l i o p e r a t i v i e a i v e c c h i m o d e l l i d i b u s i n e s s . B i s o g n a r i d i s e g n a r e c o m p l e t a m e n t e l e i m p r e s e , r i d i s e g n a r e i s i s t e m i . S u q u e s t o n o i , c o m e P a e s e , n o n s i a m o s t a t i b r a v i . È m a n c a t a l a l e a d e r s h i p d ' i m p r e s a c h e n o n h a m a i c o l t o q u e s t o e l e m e n t o c o m e u n a t r a s f o r m a z i o n e e p o c a l e e l ' h a v i s t o s o l t a n t o c o m e u n f a t t o r e t e c n o l o g i c o d a d e l e g a r e a i t e c n i c i ” . P e r c o n c l u d e r e C a t a n i a i n d i c a d u e v i e : “ I m a n a g e r c h e h a n n o r e s p o n s a b i l i t à d e l l e s t r u t t u r e d e v o n o c a p i r e c h e d e v o n o g i o c a r e i n p r i m a b a t t u t a p e r r i d i s e g n a r e i l p r o p r i o m o d e l l o o p e r a t i v o a l t r i m e n t i l ’ i n n o v a z i o n e n o n p a g a . Q u e s t o n o n è u n t e m a d e l e g a b i l e a i t e c n i c i . I n o l t r e , i l n o s t r o s e t t o r e h a u n b i s o g n o s t r a o r d i n a r i o d i p o l i t i c h e c h e g u a r d a n o a l l ’ i n n o v a z i o n e . N o n p o s s i a m o a s p e t t a r e c h e i p i a n i e c o n o m i c i e f i n a n z i a r i v e n g a n o a p p r o v a t i q u a n d o è f i n i t o e d è s c a d u t o i l p e r i o d o c u i s i f a r i f e r i m e n t o , a l t r i m e n t i i n o s t r i i n v e s t i m e n t i d i s e g n a t i q u a t t r o a n n i p r i m a d i v e n t a n o g i à o b s o l e t i . S e g l i i m p r e n d i t o r i d e v o n o f a r s i c a r i c o d e l c a m b i a m e n t o , l e i s t i t u z i o n i d e v o n o v e d e r e l e p o l i t i c h e d i i n n o v a z i o n e c o m e t e m a f o n d a m e n t a l e p e r i l s e t t o r e ” .