M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n l ’ a v v i c i n a r s i d e l l e O l i m p i a d i i n v e r n a l i i t a v o l i t e m a t i c i s o n o o p e r a t i v i q u a s i s e t t i m a n a l m e n t e . S t a r e s e d u t i a u n t a v o l o e g u a r d a r s i n e g l i o c c h i p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a e a q u e s t i i n c o n t r i n o n p a r t e c i p a n o s o l o i m a s s i m i v e r t i c i , m a a n c h e l e p e r s o n e c h e p o i o p e r a n o s u l t e r r i t o r i o . T r e n o r d h a r a d d o p p i a t o l a p r e s e n z a d i t r e n i e i n q u e i g i o r n i a v r e m o u n s e r v i z i o d i q u a s i 2 4 o r e d a M i l a n o f i n o a T i r a n o ” . S o n o l e p a r o l e d i F u l v i o C a r a d o n n a , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F n m S p a , i n t e r v e n u t o a g l i S t a t i g e n e r a l i d e i t r a s p o r t i , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à i n s v o l g i m e n t o a M i l a n o , p r e s s o l ’ a u d i t o r i u m T e s t o r i d i P a l a z z o L o m b a r d i a . L ’ i n c o n t r o , o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F n m e R e g i o n e L o m b a r d i a e a p e r t o d a i s a l u t i d e l g o v e r n a t o r e A t t i l i o F o n t a n a , è s t a t o u n a p r e z i o s a o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e t e r r i t o r i . C a r a d o n n a s p i e g a p o i c o m e a v v e r r à i l t r a s p o r t o p e r c h i v u o l e s e g u i r e l e O l i m p i a d i : “ B u s f o r F u n , u n a d e l l e n o s t r e a z i e n d e s p e c i a l i z z a t a n e i g r a n d i e v e n t i , g e s t i r à t u t t o i l s i s t e m a d e i p u l l m a n c h e p o r t e r a n n o n e l l e v a r i e r e a l t à s c i i s t i c h e p e r p e r s o n e a r r i v a t e i n t r e n o a T i r a n o . Q u e s t o p e r c h é i t r e n i n o n a r r i v a n o a B o r m i o e p e r c h é l e s t r a d e n o n p e r m e t t o n o l a c i r c o l a z i o n e l i b e r a v e r s o q u e l l e r e a l t à ” . “ L ’ e s p e r i e n z a d i M i l a n o - C o r t i n a c i d e v e p o r t a r e s e m p r e p i ù a l a v o r a r e c o n g l i s t a k e h o l d e r p e r o t t e n e r e u n o b i e t t i v o c o m u n e c h e è q u e l l o d i p o r t a r e l a g e n t e a d u t i l i z z a r e m e n o m a g a r i l ' a u t o v e t t u r a e u t i l i z z a r e p i ù i l s e r v i z i o p u b b l i c o ” . I n f i n e g r a n d e a t t e n z i o n e a l l ’ a c c e s s i b i l i t à e a l l a d i s a b i l i t à : “ È i s t i t u i t o u n p u n t o d i r a c c o l t a a M i l a n o d o v e l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à p o s s o n o c o m u n i c a r e l a l o r o p r e s e n z a s u i t r e n i . V e r r a n n o a c c o m p a g n a t e , a r r i v e r a n n o a T i r a n o d o v e d e l p e r s o n a l e s p e c i a l i z z a t o l i a c c o m p a g n e r à i n q u e s t o p e r c o r s o d i a b b a t t i m e n t o d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e f i n o a d e i p u l m i n i a p p o s i t a m e n t e a t t r e z z a t i c h e p o t r a n n o e s s e r e u t i l i z z a t i p e r a r r i v a r e n e l l e v a r i e r e a l t à s c i i s t i c h e ” .