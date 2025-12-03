R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ È q u a s i c o m m o v e n t e s e n t i r p a r l a r e i l m i n i s t r o S a l v i n i d i l i b e r o m e r c a t o e r e g o l e e u r o p e e . P e c c a t o c h e v a l g a s o l o q u a n d o i l p r e z z o l o p a g a n o g l i s t u d e n t i f u o r i s e d e e i c i t t a d i n i c h e d a l N o r d d e v o n o t o r n a r e a l S u d d u r a n t e l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e . Q u a n d o i n v e c e s i t r a t t a d i b a n c h e i l l i b e r o m e r c a t o s c o m p a r e , p e r c h é i l G o v e r n o l e m a n i i n p a s t a c e l e m e t t e c o l G o l d e n P o w e r , e s p o n e n d o c i p e r f i n o a l r i s c h i o d i i n f r a z i o n e e u r o p e a ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i i n t e r v e n e n d o i n A u l a d u r a n t e i l Q u e s t i o n T i m e a l m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i . “ A u m e n t a n o i c o s t i d e i v o l i , d e i t r e n i , c h e n o n p a r t o n o p r a t i c a m e n t e m a i i n o r a r i o d a q u a n d o c ’ è S a l v i n i , a u m e n t a i l c a r b u r a n t e n o n s o l o p e r l ’ a n d a m e n t o d e l m e r c a t o m a p e r c h é i l g o v e r n o h a a l z a t o l e a c c i s e c h e S a l v i n i e m e l o n i p r o m e t t e v a n o d i c a n c e l l a r e , e a r r i v e r a n n o a n c h e i n u o v i r i n c a r i d e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i . E a b r e v e a r r i v e r à l ’ e n n e s i m o r e g a l o d i N a t a l e : l ’ e n n e s i m o a u m e n t o d e i p e d a g g i a u t o s t r a d a l i . A q u e s t o p u n t o s i a m o c u r i o s i d i v e d e r e i l v i d e o d i N a t a l e d i S a l v i n i a g l i i t a l i a n i c h e n o n p o t r a n n o t o r n a r e a c a s a , m a g a r i l i i n v i t e r à a f a r e c o m e f e c e l u i n e l 2 0 1 4 e n o n p a g a r e i l p e d a g g i o . P e c c a t o c h e n o n t u t t i p o s s a n o p e r m e t t e r s i d i v i o l a r e l e r e g o l e c o m e f a i l m i n i s t r o . G l i i t a l i a n i h a n n o d i r i t t o a t o r n a r e d a l l e l o r o f a m i g l i e s e n z a e s s e r e s t r o z z a t i d a r i n c a r i c h e i l g o v e r n o f a f i n t a d i n o n v e d e r e e s u i q u a l i n o n f a n u l l a ” , c o n c l u d e .