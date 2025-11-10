M i l a n o , 1 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ R e g i o n e L o m b a r d i a r a p p r e s e n t a p e r R e t e F e r r o v i a r i a I t a l i a n a u n a p a r t e i m p o r t a n t i s s i m a , f o n d a m e n t a l e d e l p r o p r i o b u s i n e s s ” . C o s ì A l d o I s i , a d d i R f i , i n t e r v e n e n d o a g l i S t a t i G e n e r a l i d e i T r a s p o r t i , i n c o r s o a M i l a n o . “ A b b i a m o c i r c a 1 . 8 0 0 c h i l o m e t r i d i i n f r a s t r u t t u r a e o l t r e 2 . 0 0 0 t r e n i a l g i o r n o - s o t t o l i n e a i l m a n a g e r - d u n q u e p o t e t e i m m a g i n a r e l ' i m p o r t a n z a p e r n o i d i R e g i o n e L o m b a r d i a . S t i a m o l a v o r a n d o m o l t o p e r m i g l i o r a r e i l s e r v i z i o , o v v i a m e n t e m o l t o d o b b i a m o a n c o r a f a r e ” . S o p r a t t u t t o “ d o b b i a m o m e t t e r e a t e r r a t u t t a u n a s e r i e d i i n t e r v e n t i , d i i n v e s t i m e n t i . P a r l i a m o d i i n v e s t i m e n t i i m p o r t a n t i d i c i r c a 2 8 m i l i a r d i , d i c u i 1 5 s o n o g i à o p e r a t i v i e r i g u a r d a n o i n t e r v e n t i s u t u t t e l e d i r e t t r i c i c h e v a n n o d a l l ' a l t a v e l o c i t à a g l i i n t e r v e n t i p i ù i m p o r t a n t i s u l n o d o d i M i l a n o , t r a c u i u n o s u t u t t i l ' i n t e r v e n t o d e l n u o v o a p p a r a t o c e n t r a l e d i M i l a n o C e n t r a l e ” . “ E v i d e n t e m e n t e - a v v e r t e - l ' o b i e t t i v o è m i g l i o r a r e i l s e r v i z i o c h e q u o t i d i a n a m e n t e c o i n v o l g e 2 . 0 0 0 t r e n i e c i r c a 7 0 0 - 8 0 0 m i l a p e n d o l a r i . L a s f i d a è m o l t o i m p o r t a n t e e s i s v o l g e r à n e i p r o s s i m i m e s i , n e i p r o s s i m i a n n i , i n s i e m e a l l e s t r u t t u r e d i R e g i o n e L o m b a r d i a c o n l e q u a l i c o l l a b o r i a m o o g n i g i o r n o p e r m i g l i o r a r e i l s e r v i z i o ” . “ G l i i n t e r v e n t i p e r l e O l i m p i a d i d i M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 - h a c o n t i n u a t o - r a p p r e s e n t a n o u n a s f i d a i m p o r t a n t e c h e a b b i a m o c o n d o t t o i n s i e m e a R e g i o n e L o m b a r d i a e s o n o f r u t t o d i u n g r a n d e l a v o r o d i s q u a d r a . U n l a v o r o d i s q u a d r a c h e n o n è f i n i t o e c h e q u o t i d i a n a m e n t e p o r t i a m o a v a n t i ” . “ Q u e l l o d e l l e O l i m p i a d i - s o t t o l i n e a I s i - c r e d o s i a u n e s e m p i o i m p o r t a n t e d a t e n e r e a m e n t e c o m e m o d e l l o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a s t a k e h o l d e r s , s i a p e r l a p a r t e i n f r a s t r u t t u r a l e c h e p e r l a p a r t e d e l s e r v i z i o . R e g i o n e L o m b a r d i a h a m e s s o a d i s p o s i z i o n e t u t t a u n a s e r i e d i e s p e r i e n z e e d i t e c n i c i c h e , u n i t a m e n t e a q u e l l i d i R e t e F e r r o v i a r i a I t a l i a n a , s t a n n o l a v o r a n d o e l a v o r e r a n n o n e i p r o s s i m i m e s i p e r r e n d e r e q u e s t a e s p e r i e n z a u t i l e , e n o n s o l o i n o c c a s i o n e d e l l e O l i m p i a d i , p e r c h é l ' e r e d i t à c h e l a s c e r e m o a l t e r r i t o r i o è u n ' e r e d i t à i m p o r t a n t e , l a s c e r e m o s u l t e r r i t o r i o d e l l e s t a z i o n i p i ù a c c o g l i e n t i , d e i b i n a r i m i g l i o r i , u n s e r v i z i o m i g l i o r e ” . “ Q u e s t o - a v v e r t e i l m a n a g e r - p u ò a n c h e e s s e r e u n m o d e l l o p e r i l f u t u r o p e r d i s e g n a r e i n s i e m e l e i n f r a s t r u t t u r e n e c e s s a r i e p e r l a R e g i o n e L o m b a r d i a c h e p o s s a n o i n m o d o r i s o l v e r e q u e l l e c r i t i c i t à c h e a n c o r a d o b b i a m o a f f r o n t a r e . L a v o r a n d o i n s i e m e c o m e p e r l e O l i m p i a d i - c o n c l u d e - p o t r e m o q u i n d i d i s e g n a r e l e i n f r a s t r u t t u r e d e l f u t u r o r i s o l v e n d o q u e l l i c h e s o n o g l i u l t i m i n o d i c r i t i c i ” .