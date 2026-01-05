P a l e r m o , 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - Q u a r a n t a s e i a n n i d i m i s t e r i , 4 6 a n n i d i s i l e n z i e d i d e p i s t a g g i . E ’ t r a s c o r s o q u a s i m e z z o s e c o l o d a l l ’ o m i c i d i o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a P i e r s a n t i M a t t a r e l l a , f r a t e l l o m a g g i o r e d e l C a p o d e l l o S t a t o S e r g i o M a t t a r e l l a , m a r e s t a a n c o r a i l g i a l l o a t t o r n o a l n o m e d e l k i l l e r c h e g l i s p a r ò a d i s t a n z a r a v v i c i n a t a , u c c i d e n d o l o s u l c o l p o e f e r e n d o l a m o g l i e , I r m a C h i a z z e s e , c h e t e n t ò d i s a l v a r e i l m a r i t o . P i e r s a n t i M a t t a r e l l a e r a i l P r e s i d e n t e c h e , c o n i l s u o c o s t a n t e r i c h i a m o , a v e v a c a m b i a t o i n p r o f o n d i t à l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a S i c i l i a n e l c o n t e s t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . E c h e a v e v a u n a v i s i o n e d e l f u t u r o d e l l a S i c i l i a f o n d a t a s u u n a m o d e r n a s t r a t e g i a d i s v i l u p p o e c o n o m i c o , s o c i a l e e c i v i l e , a l i m e n t a t a d a r i f o r m e , m a a n c h e d a u n a p o l i t i c a r i c c a d i i d e e e d i c u l t u r a e d a l l a m a s s i m a t r a s p a r e n z a . M a t t a r e l l a a v e v a a v v i a t o i n S i c i l i a u n ' a z i o n e d i r i n n o v a m e n t o , c h e a v e v a s u s c i t a t o u n s e n t i m e n t o d i s p e r a n z a i n t u t t i i s i c i l i a n i o n e s t i e s t a v a , a n c h e , c o n q u i s t a n d o c r e s c e n t i c o n s e n s i n e l l ' i n t e r o s i s t e m a p o l i t i c o n a z i o n a l e . M a q u e s t ' a z i o n e d i r i n n o v a m e n t o v e n n e b r u t a l m e n t e i n t e r r o t t a , p o c o p r i m a d e l l e 1 3 d e l 6 g e n n a i o d e l 1 9 8 0 , q u a n d o , m e n t r e s i t r o v a v a c o n l a s u a f a m i g l i a , c o n l a m o g l i e I r m a , i f i g l i B e r n a r d o e M a r i a e l a s u o c e r a , v e n n e u c c i s o d a v a n t i a l l a s u a a b i t a z i o n e i n v i a L i b e r t à , d i r i t o r n o d a l l a m e s s a p e r l ' E p i f a n i a . A s s a s s i n a t o a s a n g u e f r e d d o . I l n o m e d e l k i l l e r n o n s i è m a i c o n o s c i u t o . D a u n a n n o r i s u l t a n o i n d a g a t i , n e l l ' a m b i t o d e l l e n u o v e i n d a g i n i s u l l ' o m i c i d i o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e s i c i l i a n a , P i e r s a n t i M a t t a r e l l a , d u e b o s s m a f i o s i , A n t o n i n o M a d o n i a , e G i u s e p p e L u c c h e s e . S o n o e n t r a m b i g i à d e t e n u t i a l l ' e r g a s t o l o . S e c o n d o l ' i n c h i e s t a d e l l a p r o c u r a p a l e r m i t a n a , a s p a r a r e q u e l g i o r n o s a r e b b e s t a t o m a t e r i a l m e n t e N i n o M a d o n i a , f i g l i o d e l p o t e n t i s s i m o b o s s m a f i o s o C i c c i o c h e c o n t r o l l a v a m e z z a c i t t à . L u c c h e s e , d e t t o L u c c h i s e d d u , g u i d a v a i n v e c e l ' a u t o . N i n o M a d o n i a f a p a r t e d i u n a f a m i g l i a s t o r i c a d e l l a m a f i a p a l e r m i t a n a c a p i t a n a t a d a l p a t r i a r c a C i c c i o - m o r t o e g i à c o n d a n n a t o q u a l e m a n d a n t e d e l l ' o m i c i d i o d i M a t t a r e l l a - e d i c u i f a n n o p a r t e i f r a t e l l i d e l l ' i n d a g a t o : G i u s e p p e , S a l v o , l ' a s s a s s i n o d i L i b e r o G r a s s i , e A l d o , q u e s t ' u l t i m o l ' u n i c o a n o n e s s e r e a l l ' e r g a s t o l o . G i u s e p p e L u c c h e s e v e n n e a r r e s t a t o n e l l ' a p r i l e 1 9 9 0 d o p o 9 a n n i d i l a t i t a n z a . E r a c o n s i d e r a t o u n s u p e r k i l l e r c h e a v e v a u c c i s o d e c i n e d i p e r s o n e d u r a n t e l a s e c o n d a g u e r r a d i m a f i a t r a c u i l a s o r e l l a , l a m a d r e e l a z i a d i F r a n c e s c o M a r i n o M a n n o i a . L a P r o c u r a s t a l a v o r a n d o s i u n a m i n u s c o l a i m p r o n t a d i g i t a l e . L e o p e r a z i o n i s i s v o l g o n o p r e s s o i l a b o r a t o r i d e l D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e e T e c n o l o g i e b i o l o g i c h e , c h i m i c h e e f a r m a c e u t i c h e d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P a l e r m o , d o v e i p e r i t i s t a n n o m a n e g g i a n d o i l r e p e r t o c o n e s t r e m a c a u t e l a . I p e r i t i h a n n o a v v e r t i t o c h e l a “ n a t u r a e s t r e m a m e n t e f r a g i l e d e i r e p e r t i i m p o n e u n a p p r o c c i o m e t o d o l o g i c o d i g r a n d e p r e c i s i o n e ” s i l e g g e n e l l a c o m u n i c a z i o n e g i u n t a a l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a , n e l l a q u a l e v i e n e s o t t o l i n e a t a “ l a c o m p l e s s i t à a n a l i t i c a ” e “ l a d e l i c a t e z z a d e l c a s o ” . N o n s i t r a t t a d i u n ’ i m p r o n t a d i g i t a l e n i t i d a , m a d i u n a s t r i s c i a t a d i c i r c a t r e c e n t i m e t r i , u n r e s i d u o d i f f i c i l e d a i n t e r p r e t a r e e a n c o r p i ù d a t r a t t a r e d o p o o l t r e q u a t t r o d e c e n n i . P r i m a d i p r e l e v a r e q u a l s i a s i f r a m m e n t o b i o l o g i c o , s a r à n e c e s s a r i o i n d i v i d u a r e l a t e c n i c a p i ù a d a t t a p e r n o n c o m p r o m e t t e r e l a m i n i m a t r a c c i a d i D n a . L a f a s e d i c a m p i o n a m e n t o d o v r e b b e e s s e r e t e r m i n a t a e a d e s s o s i a t t e n d o n o i r i s u l t a t i . P r e v i s t i p e r i p r o s s i m i g i o r n i . P o c h i m e s i f a l ’ i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i P a l e r m o s i è a r r i c c h i t a d i u n n u o v o , u l t e r i o r e , t a s s e l l o . L o s c o r s o 2 4 o t t o b r e è s t a t o a r r e s t a t o u n p r e f e t t o i n p e n s i o n e , F i l i p p o P i r i t o r e . E x f u n z i o n a r i o d e l l a S q u a d r a m o b i l e d i P a l e r m o . L ' a c c u s a è d i a v e r e d e p i s t a t o l e i n d a g i n i s u l l ' o m i c i d i o M a t t a r e l l a . S e n t i t o d a i p m d i P a l e r m o s u l g u a n t o t r o v a t o i l g i o r n o d e l d e l i t t o a b o r d o d e l l a F i a t 1 2 7 u t i l i z z a t a d a i k i l l e r , m a i r e p e r t a t o n é s e q u e s t r a t o , P i r i t o r e a v r e b b e r e s o d i c h i a r a z i o n i “ r i v e l a t e s i d e l t u t t o p r i v e d i r i s c o n t r o , c o n c u i h a c o n t r i b u i t o a s v i a r e l e i n d a g i n i f u n z i o n a l i ( a n c h e ) a l r i n v e n i m e n t o d e l g u a n t o ( m a i r i t r o v a t o ) " , c o m e s c r i v e l a P r o c u r a d i r e t t a d a M a u r i z i o d e L u c i a . I l f u n z i o n a r i o , o g g i i n p e n s i o n e , a v r e b b e d e t t o d i a v e r i n i z i a l m e n t e a f f i d a t o i l g u a n t o a u n a g e n t e d e l l a P o l i z i a s c i e n t i f i c a , c h e a v r e b b e d o v u t o d a r l o a P i e t r o G r a s s o , a l l o r a u n g i o v a n e s o s t i t u t o p r o c u r a t o r e , t i t o l a r e d e l l e i n d a g i n i s u l d e l i t t o . G r a s s o , s e m p r e s e c o n d o i l r a c c o n t o d i P i r i t o r e , a v r e b b e p o i d i s p o s t o d i f a r e r i a v e r e i l r e p e r t o a l G a b i n e t t o r e g i o n a l e d i P o l i z i a s c i e n t i f i c a e a P i r i t o r e . E l o a v r e b b e p o i c o n s e g n a t o a u n a l t r o c o m p o n e n t e d e l l a P o l i z i a s c i e n t i f i c a d i P a l e r m o , p e r l o s v o l g i m e n t o d e g l i a c c e r t a m e n t i t e c n i c i . Q u a r a n t a s e i a n n i f a , i l g u a n t o d i p e l l e m a r r o n e f u a b b a n d o n a t o d a l k i l l e r s o t t o i l s e d i l e d e l l a F i a t 1 2 7 , u s a t a p e r l a f u g a . G i à a l l o r a e r a c o n s i d e r a t o u n r e p e r t o f o n d a m e n t a l e , t a n t o c h e l ’ a l l o r a m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , V i r g i n i o R o g n o n i , n e p a r l ò i n P a r l a m e n t o . P e r l a P r o c u r a , P i r i t o r e n o n h a f a t t o a l t r o c h e " i m p e d i r e , o s t a c o l a r e e s v i a r e " , m a n i f e s t a n d o u n a " p e r v i c a c i a n e l l a v o l o n t à d e l i t t u o s a " c h e s i p r o t r a e d a l 1 9 8 0 f i n o a o g g i . U n c o m p o r t a m e n t o i n f e d e l e d a p a r t e d i u n f u n z i o n a r i o d e l l o S t a t o c h e , c o m e h a c o m m e n t a t o i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , " f a d a v v e r o m a l e " . P o c h i g i o r n i f a i l t r i b u n a l e d e l r i e s a m e h a r i g e t t a t o l a r i c h i e s t a d e i l e g a l i d i P i r i t o r e d i l i b e r a r e P i r i t o r e . M a p e r i g i u d i c i c i s o n o “ g r a v i i n d i z i d i c o l p e v o l e z z a ” , s o s t e n u t i d a l l e i n t e r c e t t a z i o n i f a t t e d a l l a D i a s u d i s p o s i z i o n e d e l l a p r o c u r a d i r e t t a d a M a u r i z i o d e L u c i a . I l c o l l e g i o d e l r i e s a m e p r e s i e d u t o d a A n t o n e l l a P a p p a l a r d o h a p a r l a t o d i “ s p e c i a l e d i s i n v o l t u r a m o s t r a t a n e l c o m p i m e n t o d e l l a c o n d o t t a d e l i t t u o s a ” . “ L ’ i n d a g a t o h a p e r s e v e r a t o n e l l ’ i n d i c a r e u n a f a l s a p i s t a d a s e g u i r e n e l l o s v o l g i m e n t o d e l l e r i n n o v a t e i n d a g i n i r e l a t i v e a d u n a d e l l e p i ù d r a m m a t i c h e e d o s c u r e p a g i n e d e l l a s t o r i a d e l l a n a z i o n e ” . I m i s t e r i c o n t i n u a n o . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )