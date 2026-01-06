R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ u n e p i s o d i o a b e r r a n t e p e r c h é i n c i t a a l l a v i o l e n z a , n o n c i b a s t a n o l e d i m i s s i o n i d e l c o o r d i n a t o r e d i F d I d i E m p o l i , I s a c c o C a n t i n i , c h e h a s c r i t t o q u e l l e i g n o b i l i f r a s i s u i s o c i a l - ‘ c o m u n i s t i v i s t e r m i n e r e m o ‘ . V i s t o c h e l a v i c e n d a c o i n v o l g e u n e s p o n e n t e d e l s u o p a r t i t o , e s p r e s s i o n e d i q u e l t e r r i t o r i o , c h i e d i a m o c h e G i o r g i a M e l o n i c o n d a n n i s e n z a s e e s e n z a m a q u e l l e f r a s i ” . C o s ì F i l i b e r t o Z a r a t t i , d e p u t a t o d i A v s , c o o r d i n a t o r e d i E u r o p a V e r d e i n T o s c a n a .