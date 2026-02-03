R o m a , 3 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - T o r n a a R o m a , d a l 2 a l 4 m a r z o , i l P r e m i o F i l m I m p r e s a , i l p r o g e t t o i d e a t o d a U n i n d u s t r i a c o n i l s u p p o r t o d i C o n f i n d u s t r i a c h e c e l e b r a i l r a c c o n t o a u d i o v i s i v o d e l m o n d o d e l l a v o r o . L a I V e d i z i o n e , c h e s i t e r r à a l C i n e m a Q u a t t r o F o n t a n e , v e d r à t r a i s u o i p r o t a g o n i s t i n o m i d i p r i m o p i a n o d e l c i n e m a e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a : a P i f a n d r à i l P r e m i o E r m a n n o O l m i 2 0 2 6 , G i u s e p p e T o r n a t o r e r i c e v e r à i l P r e m i o S p e c i a l e a l l a C r e a t i v i t à p e r i l f i l m " B r u n e l l o , i l v i s i o n a r i o g a r b a t o " , m e n t r e S e r g i o C a s t e l l i t t o , a n c h e p r e s i d e n t e d i g i u r i a , s a r à i n s i g n i t o d e l P r e m i o S p e c i a l e a l l a C a r r i e r a . A B r u n e l l o C u c i n e l l i v e r r à c o n s e g n a t o i l P r e m i o S p e c i a l e p e r i l M a d e i n I t a l y a l l ’ e s t e r o . I l p r o g r a m m a d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 è s t a t o p r e s e n t a t o o g g i , a l l a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l P r e m i o G i a m p a o l o L e t t a , d e l D i r e t t o r e a r t i s t i c o M a r i o S e s t i , d e l P r e s i d e n t e d i U n i n d u s t r i a G i u s e p p e B i a z z o , d e l P r e s i d e n t e d i G i u r i a S e r g i o C a s t e l l i t t o e d i L i d i a C u d e m o , p r o j e c t l e a d e r d i U N I . v e r s o P f i . N u m e r o s e l e n o v i t à a n n u n c i a t e p e r q u e s t ’ a n n o , a p a r t i r e d a l l ’ i s t i t u z i o n e d i u n P r e m i o a l l a m i g l i o r e m u s i c a o r i g i n a l e , p r o m o s s o d a C a t e r i n a C a s e l l i e S u g a r P u b l i s h i n g , c h e a m p l i a u l t e r i o r m e n t e l o s g u a r d o d e l P r e m i o s u l r a p p o r t o t r a c i n e m a , s u o n o e l i n g u a g g i c o n t e m p o r a n e i . C o n o l t r e 2 0 0 o p e r e c a n d i d a t e , P f i s i c o n f e r m a c o m e u n o s s e r v a t o r i o p r i v i l e g i a t o s u l c i n e m a d ’ i m p r e s a i t a l i a n o . I l c o n c o r s o è a r t i c o l a t o i n t r e a r e e p r i n c i p a l i – N a r r a t i v a , D o c u m e n t a r i a e I I & S - I n n o v a t i o n , I m a g e & S o u n d - a f f i a n c a t e d a s e z i o n i s p e c i a l i e p r o g r a m m i f u o r i c o n c o r s o , r e s t i t u e n d o u n p a n o r a m a a m p i o e a r t i c o l a t o d e i l i n g u a g g i c o n c u i o g g i l e i m p r e s e s c e l g o n o d i r a c c o n t a r s i . “ A l l a I V e d i z i o n e , P r e m i o F i l m I m p r e s a a s s i s t e a d u n a p r o p o s t a d i r a c c o n t o , t e s t i m o n i a n z a , p r e s a d i r e t t a , d a p a r t e d e l l e i m p r e s e , c h e d i s e g n a u n o r i z z o n t e s e m p r e p i ù a m p i o e r i c c o : d a l l a m a n i f a t t u r a s t o r i c a a l l a s o c i e t à s p o r t i v a , d a l l a c a n t i e r i s t i c a a l l a c o m p o n e n t i s t i c a i n d u s t r i a l e , d a l t u r i s m o a l d e s i g n , n o n c ’ è a z i e n d a c h e n o n s e n t a i l b i s o g n o d i r a c c o n t a r s i i n m o d o n o n c o n v e n z i o n a l e : e d è p r o p r i o i l c i n e m a , a n c o r a u n a v o l t a , a d o f f r i r e l a p i ù r i c c a l i b r a r y d i s t i l e e s t o r i e ” , s o t t o l i n e a M a r i o S e s t i , d i r e t t o r e a r t i s t i c o d e l P r e m i o . “ I l P r e m i o F i l m I m p r e s a è d i v e n t a t o n e g l i a n n i u n l u o g o d i i n c o n t r o r e a l e t r a c i n e m a , i n d u s t r i a e s o c i e t à ” , d i c h i a r a G i a m p a o l o L e t t a , p r e s i d e n t e d e l P r e m i o . “ U n p r o g e t t o c h e c o n t i n u a a c r e s c e r e e c h e d i m o s t r a c o m e i l r a c c o n t o a u d i o v i s i v o p o s s a e s s e r e u n o s t r u m e n t o c u l t u r a l e c a p a c e d i r e s t i t u i r e i l s e n s o , i l v a l o r e e l a c o m p l e s s i t à d e l f a r e i m p r e s a o g g i ” . “ I l P r e m i o F i l m I m p r e s a , i d e a t o e c o o r d i n a t o d a U n i n d u s t r i a , n a s c e e c r e s c e i n u n c o n t e s t o i n d u s t r i a l e m o l t o c h i a r o : o g g i i l c i n e m a e l ’ a u d i o v i s i v o s o n o u n a v e r a f i l i e r a p r o d u t t i v a s t r a t e g i c a p e r i l P a e s e . I n I t a l i a i l c o m p a r t o g e n e r a o l t r e 4 , 6 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e , m a è i l L a z i o a r a p p r e s e n t a r n e i l b a r i c e n t r o i n d u s t r i a l e , c o n c e n t r a n d o c i r c a i l 6 0 % d e l v a l o r e a g g i u n t o n a z i o n a l e , p a r i a q u a s i 2 m i l i a r d i d i e u r o " , h a d i c h i a r a t o G i u s e p p e B i a z z o , p r e s i d e n t e d i U n i n d u s t r i a . " L a n o s t r a r e g i o n e c o n t a o l t r e 2 m i l a e 6 0 0 i m p r e s e d e l s e t t o r e a u d i o v i s i v o e q u a s i 1 5 m i l a a d d e t t i , c o n u n a l e a d e r s h i p n e t t a l u n g o t u t t a l a f i l i e r a : p r o d u z i o n e , p o s t - p r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e . I n p a r t i c o l a r e , i l L a z i o o s p i t a q u a s i l a m e t à d e g l i o c c u p a t i i t a l i a n i n e l l a p r o d u z i o n e c i n e m a t o g r a f i c a , o l t r e i l 4 8 % n e l l a p o s t - p r o d u z i o n e e p i ù d i d u e t e r z i n e l l a d i s t r i b u z i o n e " . " R o m a n o n è s o l t a n t o u n g r a n d e s e t n a t u r a l e , m a u n a p i a t t a f o r m a i n d u s t r i a l e a v a n z a t a d e l l ’ a u d i o v i s i v o i t a l i a n o . I n q u e s t o s c e n a r i o , i l P r e m i o F i l m I m p r e s a r a p p r e s e n t a u n o s t r u m e n t o c u l t u r a l e e i n d u s t r i a l e i n s i e m e . R a c c o n t a l ’ i m p r e s a , i l l a v o r o e l ’ i n n o v a z i o n e a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o d e l l ’ a u d i o v i s i v o , v a l o r i z z a n d o u n s e t t o r e c h e c r e a o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a , a t t r a z i o n e d i i n v e s t i m e n t i e c o m p e t i t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e . P e r U n i n d u s t r i a s o s t e n e r e F i l m I m p r e s a s i g n i f i c a i n v e s t i r e i n u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e m o d e r n a , c a p a c e d i u n i r e e c o n o m i a , c u l t u r a e t e r r i t o r i o , e d i r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l L a z i o c o m e c a p i t a l e n a z i o n a l e d e l l ’ a u d i o v i s i v o ” , c o n c l u d e B i a z z o . “ A b b i a m o d a s u b i t o a d e r i t o a q u e s t o p r o g e t t o , o g g i a l l a q u a r t a e d i z i o n e , p e r c h é r i t e n i a m o i m p o r t a n t e r a c c o n t a r e e f a r c o n o s c e r e l ’ i m p r e n d i t o r i a i t a l i a n a , i l s u o g e n i o , l e s u e c a p a c i t à , l a s u a d i v e r s i t à . A t t r a v e r s o q u e s t e s t o r i e v a l o r i z z i a m o i l n o s t r o m a g n i f i c o P a e s e " , c o m m e n t a R o b e r t o F i o r i n i , R e g i o n a l M a n a g e r C e n t r o I t a l i a d i U n i C r e d i t . “ I l n o s t r o s c o p o è f o r n i r e a l l e c o m u n i t à l e l e v e p e r i l p r o g r e s s o , e s s e r e v i c i n i a l l e n o s t r e i m p r e s e a g e n d o c o m e m o t o r i d i c r e s c i t a e a i u t a n d o l e a r e a l i z z a r e i l l o r o p o t e n z i a l e . I l s u p p o r t o a q u e s t a i n i z i a t i v a v a e s a t t a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e , v a l o r i z z a n d o l e l o r o s t o r i e c o n i l m e z z o p i ù p o t e n t e c h e c ’ è : i l c i n e m a ” . A c c a n t o a l l e p r o i e z i o n i , P r e m i o F i l m I m p r e s a r a f f o r z a i l p r o p r i o r u o l o d i p i a t t a f o r m a d i c o n f r o n t o a t t r a v e r s o u n f i t t o c a l e n d a r i o d i i n c o n t r i e m o m e n t i d i d i a l o g o . L u n e d ì 2 m a r z o , i n f a t t i , p r e n d e i l v i a U N I . v e r s o P f i ( “ C r e s c e r e – I n c l u d e r e – C o m u n i c a r e ” ) , s p a z i o d i n e t w o r k i n g e r e l a z i o n e t r a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e a u d i o v i s i v o , c o o r d i n a t o d a L i d i a C u d e m o , p r o j e c t l e a d e r d e l p r o g e t t o d i c u i è i d e a t o r e i l T e a m P f i 2 0 2 6 e r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n i c a A c a d e m y E T S , c h e c o n t r i b u i s c e a l p r o g r a m m a f o r m a t i v o e a i m o m e n t i d i c o n f r o n t o c o n p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e . L a m a n i f e s t a z i o n e s i c h i u d e r à m e r c o l e d ì 4 m a r z o c o n l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e , c o n d o t t a d a P a o l a S a l u z z i , c h e a s s e g n e r à i r i c o n o s c i m e n t i a l l e o p e r e v i n c i t r i c i e a i p r e m i s p e c i a l i d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 .