R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - P e r l e o p p o s i z i o n i i t o n i e i c o n t e n u t i d e l l ' i n f o r m a t i v a o g g i a l l a C a m e r a d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i s u i f a t t i d i T o r i n o , c o n f e r m a n o i l " b l u f f " d e l l ' a p p e l l o a l l ' u n i t à s u l l a s i c u r e z z a l a n c i a t o i e r i d a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i . D a l l ' e m i c i c l o d i M o n t e c i t o r i o , l o s c o n t r o s i è p o i s p o s t a t o i n c a p i g r u p p o a l S e n a t o d o v e i l c e n t r o d e s t r a " h a f o r z a t o v o t a n d o a m a g g i o r a n z a " l a c a l e n d a r i z z a z i o n e p e r d o m a n i d i c o m u n i c a z i o n i - c o n v o t o - d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o . " C ' è i l t e n t a t i v o d i u s a r e l a s i c u r e z z a c o m e c l a v a p o l i t i c a c o n t r o l ' o p p o s i z i o n e , è v e r g o g n o s o . T r a s f o r m a n o u n a t r a g e d i a i n u n a b r u t t a p r o p a g a n d a p o l i t i c a " , a t t a c c a F r a n c e s c o B o c c i a a l t e r m i n e d e l l a c a p i g r u p p o a p a l a z z o M a d a m a . L e o p p o s i z i o n i p o t r e b b e r o p r e s e n t a r e u n t e s t o c o m u n e p e r i l v o t o d i d o m a n i s u P i a n t e d o s i . D a l l a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a d e l P a r l a m e n t o , a v a n z a t a i e r i d a l l a p r e m i e r M e l o n i , s i è p a s s a t i c o s ì a u n o s c o n t r o a t u t t o c a m p o . I n a u l a a M o n t e c i t o r i o P d , M 5 S , A v s e P i ù E u r o p a r e p l i c a n o c o n d u r e z z a a l t i t o l a r e d e l V i m i n a l e . P i ù m o r b i d a A z i o n e m e n t r e I v m e t t e a g l i a t t i c h e " n o i s u l l a s i c u r e z z a c i s i a m o " m a n o n s u l l ' e n n e s i m o " d e c r e t o s p o t " d e l g o v e r n o , d i c e M a r i a E l e n a B o s c h i . P e r i l P d i n a u l a p a r l a i l r e s p o n s a b i l e S i c u r e z z a , M a t t e o M a u r i , c o n E l l y S c h l e i n s e d u t a a c c a n t o . " P i a n t e d o s i è v e n u t o q u i n o n a r i c h i a m a r e a u n i t à d i i n t e n t i , s e n o n i n m o d o i p o c r i t a , m a a f a r e p r o p a g a n d a e s t r u m e n t a l i z z a r e u n f a t t o g r a v i s s i m o " . I l P d n o n c i s t a a l l e a c c u s e d e l m i n i s t r o a i " c o s i d e t t i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i " , c o m e l i d e f i n i s c e , e a l l e f o r z e p o l i t i c h e c h e o f f r i r e b b e r o " c o m p l i c i t à e c o p e r t u r a " a g r u p p i v i o l e n t i . A t t a c c a M a u r i : " L e p e r s o n e s i f i d a n o d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . N o n s o n o p e r n u l l a s i c u r o , i n v e c e , c h e c i s i p o s s a f i d a r e d i v o i . P e r c h è v o i u s a t e o g n i o c c a s i o n e p e r s t r u m e n t a l i z z a r e p e r s o n e p e r b e n e c h e m a n i f e s t a n o i n m o d o d e m o c r a t i c o , p a r l a n d o n e c o m e s e f o s s e r o t u t t i d e i d e l i n q u e n t i . N o i s i a m o q u i a d i f e n d e r e l e p e r s o n e c h e f a n n o v i v e r e l a d e m o c r a z i a e c h e v o i i n v e c e c r i m i n a l i z z a t e . C o m e p r o v a t e a f a r e p e r i n t e r e f o r z e p o l i t i c h e . E ' i n a c c e t t a b i l e " . P e r i 5 S t e l l e i n t e r v i e n e l ' e x - s i n d a c a d i T o r i n o , C h i a r a A p p e n d i n o , c h i a m a t a i m p l i c i t a m e n t e i n c a u s a p o c h i m i n u t i p r i m a i n a u l a d a l l e g h i s t a R i c c a r d o M o l i n a r i : " N e g l i u l t i m i d e c e n n i c ' è s t a t a u n a c o p e r t u r a c o n n i v e n t e t r a c h i h a g u i d a t o T o r i n o e c e r t i a m b i e n t i " , h a d e t t o i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a . R i b a t t e A p p e n d i n o : " I o v i v o a n c o r a s o t t o s c o r t a . P r i m a d i l a n c i a r e a c c u s e s u l l a c o n n i v e n z a d e l M 5 s d o v e t e r i c o n o s c e r e l a b a t t a g l i a d i c h i n o n n a s c o n d e l a t e s t a " . E d a n c o r a : " C r i m i n a l i z z a r e u n i n t e r o g r u p p o d i p e r s o n e è p e r i c o l o s o " e l o f a t e , r i m a r c a A p p e n d i n o , p e r " n a s c o n d e r e i l v o s t r o p l a t e a l e e c l a m o r o s o f a l l i m e n t o s u l l a s i c u r e z z a . F a s c h i f o u s a r e l a v i o l e n z a a n a r c h i c a p e r i v o s t r i c o m o d i . I o n o n c i s t o " . E p o i A n g e l o B o n e l l i , d u r o n e l d i f e n d e r e A v s d a l l e a c c u s e d i c o m p l i c i t à p e r l a p r e s e n z a d i a l c u n i e s p o n e n t i a l c o r t e o d i T o r i n o . " O g g i i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i s i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i a l z a r e i l l i v e l l o d i s c o n t r o n e l P a e s e , n o n p a r l a n d o d a m i n i s t r o , m a d a e s p o n e n t e p o l i t i c o . L e i o g g i i n a u l a s i è a s s u n t o l a r e s p o n s a b i l i t à d i a t t a c c a r e u n a f o r z a p o l i t i c a d e m o c r a t i c a , p a c i f i s t a e n o n v i o l e n t a " . A c c u s a B o n e l l i : " L e i m i n i s t r o a v e v a i l d o v e r e d i t u t e l a r e i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i e f e r m a r e i v i o l e n t i , p e r c h è v o i q u e i v i o l e n t i l i c o n o s c e t e e g l i a v e t e c o n s e n t i t o d i a g i r e . P a r l a d i r i p r i s t i n o d e l l e l e g a l i t à ? N o i a s p e t t i a m o a n c o r a l o s g o m b e r o d i C a s a P o u n d " . M a g i d e f i n i s c e P i a n t e d o s i " t e r r o r i z z a n t e " s u l p i a n o d e i d i r i t t i : " P i a n t e d o s i d i c e c h e i c o s i d d e t t i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i , 2 0 . 0 0 0 p e r s o n e , s o n o c o m p l i c i d e i v i o l e n t i : n o i s i a m o t e r r o r i z z a t i d a l l ' i d e a d e l l ' u s o c h e v o r r à f a r e d i q u e l l e n o r m e s p e c i a l i c h e c h i e d e d i i n t r o d u r r e , e a l l e q u a l i c i o p p o r r e m o , p e r c h é e v i d e n t e m e n t e l e v o r r à u s a r e e r g a o m n e s " .