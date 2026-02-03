R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o i c i s i a m o p e r l a v o r a r e s e r i a m e n t e m a p o i n o n p o t e t e v e n i r e i n a u l a a d a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i . L a s i c u r e z z a è u n p r o b l e m a , è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . I l g o v e r n o l a s m e t t a c o n i l r a c c o n t o s t u c c h e v o l e d e l t u t t o v a b e n e , t u t t o v a m e g l i o d i p r i m a . R i p o r t a t e p i u t t o s t o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e n e l l e s t r a d e e t o g l i e t e l i d e i c e n t r i v u o t i i n A l b a n i a . N o i c h i e d i a m o a t u t t i d i p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a i v i o l e n t i e u n a c o n d a n n a f e r m a m a c h i e d i a m o a n c h e a l g o v e r n o d i m e t t e r e d a p a r t e l ' a r m a m e n t a r i o d e l l a p r o p a g a n d a e n o n s f o r n a r e l ' e n n e i s m o d e c r e t o s i c u r e z z a s a l v o p o i n o n c o m b i n a r e n u l l a , a u m e n t a r e p e n e e r e a t i a o g n i f a t t o d i c r o n a c a m e n t r e l a s i c u r e z z a c o n t i n u a a d i m i n u i r e " . L o d i c e i n a u l a a l l a C a m e r a M a r i a E l e n a B o s c h i d i I v p e r l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i s u i f a t t i d i T o r i n o .