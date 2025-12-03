M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a r i s o l u z i o n e d i t u t t i i c o n t r a t t i c o n i f o r n i t o r i d e l l a f i l i e r a , i l r a f f o r z a m e n t o d e l s i s t e m a d i c o n t r o l l o d i T o d ' s e " l a f e r m a i n t e n z i o n e d i f a r e t u t t o q u a n t o i n p r o p r i o p o t e r e p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a e d i g n i t à d e l l a v o r o , v a l o r i c h e T o d ' s r i t i e n e d a s e m p r e p a r t e d e l p r o p r i o D n a " . S o n o q u e s t i g l i e l e m e n t i s u c u i l ' a z i e n d a c a l z a t u r i e r a s t a l a v o r a n d o e d è i n t e n z i o n a t a a p r o s e g u i r e c o m e s o t t o l i n e a n o g l i a v v o c a t i d i T o d ' s , F r a n c e s c o M u c c i a r e l l i e L u i s a M a z z o l a , i n u n ' i s t a n z a p r e s e n t a t a a l g i p d i M i l a n o D o m e n i c o S a n t o r o . N e l l a r i c h i e s t a s i c h i e d e v a u n r i n v i o d e l l ' u d i e n z a p e r d i s c u t e r e i n m e r i t o a l l a r i c h i e s t a d e l p m P a o l o S t o r a r i d e l d i v i e t o d i p u b b l i c i t à p e r 6 m e s i , n e l l ' i n c h i e s t a p e r c a p o r a l a t o s u i r a p p o r t i c o n o p i f i c i s u b - f o r n i t o r i . I l g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i h a c o n c e s s o u n r i n v i o a l 2 3 f e b b r a i o 2 0 2 6 .