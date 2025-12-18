S a l e r n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P r e s e n t a t o o g g i , a S a l e r n o , i l p r o g e t t o ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' , u n ' i n i z i a t i v a d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e f i n a n z i a t a d a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i p e r l ’ a n n u a l i t à 2 0 2 4 ( a i s e n s i d e l l ’ a r t . 7 2 d e l D . l g s . n . 1 1 7 / 2 0 1 7 ) , c h e v e d e l ’ e n t e d e l t e r z o s e t t o r e M o b y D i c k A p s v e s t i r e i l r u o l o d i c a p o f i l a d i u n p a r t e n a r i a t o c o m p o s t o d a 1 3 e n t i d e l t e r z o s e t t o r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . “ P e r i l g o v e r n o M e l o n i - h a a f f e r m a t o i l v i c e m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i M a r i a T e r e s a B e l l u c c i , i n t e r v e n u t a i n a p e r t u r a d e l m e e t i n g - l ' a s c o l t o d e i g i o v a n i è u n m e t o d o d i l a v o r o , è u n a p r i o r i t à . P a r t i a m o d a i l o r o b i s o g n i r e a l i , d a l l e l o r o v o c i p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n p r e s e n t e e u n f u t u r o , a l l ' a l t e z z a d e i l o r o s o g n i e p r o g e t t i c o m e C o - p r o g r a m m a r e c o n i G i o v a n i c o m e q u e l l o p o r t a t o a v a n t i d a l l ’ e n t e d e l t e r z o s e t t o r e M o b y D i c k A p s , v a n n o e s a t t a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e : a p r i r e s p a z i d i d i a l o g o n e i t e r r i t o r i a t t r a v e r s o l a b o r a t o r i e w o r k s h o p i n c u i i r a g a z z i s o n o p r o t a g o n i s t i e p a r t e c i p a n o a t t i v a m e n t e a l l e s c e l t e c h e l i g u a r d a n o . C o m e m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i s i a m o f e l i c i d i a v e r s o s t e n u t o q u e s t a i n i z i a t i v a a t t r a v e r s o i l f o n d o p e r i p r o g e t t i d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e , è c o s ì c h e a l i m e n t i a m o l ' a l l e a n z a t r a p u b b l i c o e t e r z o s e t t o r e c h e c o s t r u i a m o u n a s o c i e t à p i ù f o r t e , u n i t a e p i ù c r e d i b i l e a g l i o c c h i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . I l p r o g e t t o è p e n s a t o p e r c o i n v o l g e r e o p e r a t o r i e g i o v a n i d i t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e i n u n p e r c o r s o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a e c o - p r o g r a m m a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i . L ’ o b i e t t i v o c a r d i n e è a s c o l t a r e i b i s o g n i r e a l i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , s t i m o l a r e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o c o n l e i s t i t u z i o n i e f a v o r i r e l a n a s c i t a d i i d e e , l a c o n d i v i s i o n e d i s p a z i e l a r e a l i z z a z i o n e d i i n i z i a t i v e v o l t e a c o s t r u i r e c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e , s o s t e n i b i l i e p a r t e c i p a t i v e . “ P a r t e o g g i d a S a l e r n o - h a d i c h i a r a t o F r a n c e s c o P i e m o n t e , p r e s i d e n t e d i M o b y D i c k A p s - c o n C o - P r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i , p r o g e t t o c h e v e d e M o b y D i c k c a p o f i l a i n s i e m e a d o d i c i p a r t n e r d i t u t t a I t a l i a c h e s i o c c u p a n o d i p o l i t i c h e g i o v a n i l i . S f i d a a m b i z i o s a q u e l l a d i m e t t e r e i n r e t e p e r l a p r i m a v o l t a 1 3 o r g a n i z z a z i o n i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e p e r r a g g i u n g e r e u n u n i c o o b i e t t i v o : s p i e g a r e l a p r o g r a m m a z i o n e e l a c o - p r o g e t t a z i o n e n o n s o l o a g l i e n t i d i t e r z o s e t t o r e e a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , c h e a n c o r a s i d e v o n o a g g i o r n a r e p r o b a b i l m e n t e s u q u e s t a t e m a t i c a , m a a n c h e a i g i o v a n i . Q u i n d i l a n o s t r a s f i d a è q u e l l a d i t i r a r e d e n t r o , i n q u e s t a o t t i c a d i p r o g r a m m a z i o n e e c o - p r o g e t t a z i o n e , i g i o v a n i e f a r e d e l l e p r o p o s t e r e a l i d a l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e e p r e s e n t a r l e a l g o v e r n o e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 6 ” . L ' E n t e d e l T e r z o S e t t o r e M o b y D i c k A p s g u i d a i l p r o g e t t o i n q u a l i t à d i c a p o f i l a n a z i o n a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o d i c o i n v o l g e o p e r a t o r i e g i o v a n i d i t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e i n u n p e r c o r s o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a e c o - p r o g r a m m a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i . A l c e n t r o , l ’ e s i g e n z a d i a s c o l t a r e i b i s o g n i r e a l i d e i g i o v a n i , s t i m o l a r e i l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i e f a v o r i r e l a n a s c i t a d i i d e e e i n i z i a t i v e p e r c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e , s o s t e n i b i l i e p a r t e c i p a t i v e . I p a r t n e r d e l p r o g e t t o . C o n M o b y D i c k A p s c a p o f i l a c o m p o n g o n o i l p a r t e n a r i a t o d i ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' l e s e g u e n t i a s s o c i a z i o n i : T d m 2 0 0 0 ( S a r d e g n a ) , A s s o c i a z i o n e V a l e n t i a A p s ( C a l a b r i a ) , F a t t o r i a p u g l i e s e d i f f u s a A p s ( P u g l i a ) , P i a z z a V i v a A p s ( T r e n t i n o A l t o A d i g e ) , C a m p u s S a l u t e A p s ( C a m p a n i a ) , F e s t i v a l d e l l a F i l o s o f i a i n M a g n a G r e c i a ( C a m p a n i a ) , S e n z a c o n f i n i A p s ( L i g u r i a ) , A m i c i d e l V i l l a g g i o A p s ( V e n e t o ) , M o . d . a . v . i . A p s - R A ( L a z i o ) , S c i a r a P r o g e t t i A p s / E t s ( E m i l i a R o m a g n a ) , O p e s A p s ( T o s c a n a ) .