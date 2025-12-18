S a l e r n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I o v i a u g u r o d i o s a r e , d i o s a r e s e m p r e . P e r r a g g i u n g e r e i p r o p r i s o g n i b i s o g n a o s a r e p e r c h é v o l a s o l o c h i o s a f a r l o e q u i n d i v i a u g u r o d i p o t e r c o l t i v a r e q u e s t o c o r a g g i o , q u e s t a s p e r a n z a " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e l L a v o r o , M a r i a T e r e s a B e l l u c c i , i n t e r v e n e n d o a S a l e r n o a l m e e t i n g d i p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o n a z i o n a l e ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' , u n ' i n i z i a t i v a f i n a n z i a t a d a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i p e r l ’ a n n u a l i t à 2 0 2 4 , c o n M o b y D i c k E t s e n t e c a p o f i l a , r i v o l g e n d o s i a i g i o v a n i p r e s e n t i i n s a l a . L ' o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o è d i c o i n v o l g e r e o p e r a t o r i e g i o v a n i d i t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e i n u n p e r c o r s o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a e c o - p r o g r a m m a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i . A l c e n t r o , l ’ e s i g e n z a d i a s c o l t a r e i b i s o g n i r e a l i d e i g i o v a n i , s t i m o l a r e i l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i e f a v o r i r e l a n a s c i t a d i i d e e e i n i z i a t i v e p e r c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e , s o s t e n i b i l i e p a r t e c i p a t i v e . " N o i r i t e n i a m o - h a c o n t i n u a t o B e l l u c c i - c h e u n a p o l i t i c a g i u s t a , u n a p o l i t i c a d i b u o n s e n s o , q u a n d o t r a t t a i l t e m a d e l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i n o n l o p o s s a f a r e s e n z a i n n a n z i t u t t o a s c o l t a r e i g i o v a n i , c i o è i p r o t a g o n i s t i . E l ' a s c o l t o è i l p r e s u p p o s t o f o n d a m e n t a l e p e r p o t e r p o i r i c o n o s c e r v i p a r t e c i p a z i o n e e p r o t a g o n i s m o . E ' p e r q u e s t o c h e r i t e n g o c h e l e i n i z i a t i v e c o m e ' C o p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' s i a n o a s s o l u t a m e n t e i n s i n t o n i a , p e r c h é a v e t e d a t o v i t a e a v e t e a l i m e n t a t o d e i t e r r i t o r i , d e i l u o g h i d o v e p o t e r f a c i l i t a r e l ' a s c o l t o d e i g i o v a n i . E a n c h e d o v e p o t e r f a c i l i t a r e i l c o n f r o n t o , d o v e p o t e r f a v o r i r e a n c h e l ' e s p r e s s i o n e , n o n s o l t a n t o d e i l o r o b i s o g n i , m a a n c h e d e i l o r o s o g n i . E p e r f a r v e d e r e c h e l e i s t i t u z i o n i a t u t t i i l i v e l l i , m a a n c h e l e o r g a n i z z a z i o n i , l e a s s o c i a z i o n i , s o n o i n g r a d o d i p o t e r l i a c c o m p a g n a r e i n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a s a n o e a l l ' a l t e z z a p r o p r i o d e i l o r o s o g n i " , h a p r o s e g u i t o . " P e r i l g o v e r n o M e l o n i l ' a s c o l t o d e i g i o v a n i è u n m e t o d o d i l a v o r o , è u n a p r i o r i t à . P a r t i a m o d a i l o r o b i s o g n i r e a l i , d a l l e l o r o v o c i p e r c o s t r u i r e i n s i e m e u n p r e s e n t e e u n f u t u r o , a l l ' a l t e z z a d e i l o r o s o g n i e p r o g e t t i c o m e ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' d e l l ' a s s o c i a z i o n e M o b y D i c k A p s , v a n n o e s a t t a m e n t e i n q u e s t a d i r e z i o n e : a p r i r e s p a z i d i d i a l o g o n e i t e r r i t o r i a t t r a v e r s o l a b o r a t o r i e w o r k s h o p i n c u i i r a g a z z i s o n o p r o t a g o n i s t i e p a r t e c i p a n o a t t i v a m e n t e a l l e s c e l t e c h e l i g u a r d a n o . C o m e M i n i s t e r o d e l l a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i s i a m o f e l i c i d i a v e r s o s t e n u t o q u e s t a i n i z i a t i v a a t t r a v e r s o i l f o n d o p e r i p r o g e t t i d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e . E ' c o s ì c h e a l i m e n t i a m o l ' a l l e a n z a t r a p u b b l i c o e t e r z o s e t t o r e c h e c o s t r u i a m o u n a s o c i e t à p i ù f o r t e , u n i t a e p i ù c r e d i b i l e a g l i o c c h i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” , h a c o n c l u s o .