R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V a d a n o f i n o i n f o n d o " . L o h a a f f e r m a t o i l d e p u t a t o d e l P d A r t u r o S c o t t o , a p r o p o s i t o d e l l ' o p e r a z i o n e c o n d o t t a a G e n o v a c h e h a p o r t a t o a l l ' a r r e s t o d i M o h a m m a d H a n n o u n , d o p o l ' i n f o r m a t i v a a l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o c h i e s t a d a F r a t e l l i d ' I t a l i a , r i c o r d a n d o l a " c o n d a n n a f e r m a a i f a t t i d e l 7 o t t o b r e " , p e r c h é " p e r n o i i l t e r r o r i s m o è u n n e m i c o d e l l a p r o s p e t t i v a p a l e s t i n e s e " .