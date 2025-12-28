R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ I l q u a d r o c h e e m e r g e d o p o l ’ a r r e s t o d i M o h a m m a d H a n n o u n è i n q u i e t a n t e . I l p r o b l e m a p e r ò n o n è s o l o g i u d i z i a r i o : è p o l i t i c o e r i g u a r d a l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , p e r c h é q u e i s o l d i s a r e b b e r o s t a t i r a c c o l t i a n c h e g r a z i e a l s o s t e g n o – m i a u g u r o i n c o n s a p e v o l e – d i a l c u n i p e r s o n a g g i p o l i t i c i i t a l i a n i . O l t r e a i r a p p o r t i d o c u m e n t a t i e a n c o r a v i s i b i l i s u i s o c i a l t r a H a n n o u n e a l c u n i e s p o n e n t i d i P d e A v s , i n p i ù o c c a s i o n i l ’ e x g r i l l i n o A l e s s a n d r o D i B a t t i s t a e s o p r a t t u t t o S t e f a n i a A s c a r i , d e p u t a t a d e l M 5 S , a v r e b b e r o e s p r e s s a m e n t e c h i e s t o s o l d i s u i s o c i a l a i p r o p r i f o l l o w e r p r o p r i o p e r r a c c o g l i e r e f o n d i p e r l e a s s o c i a z i o n i l e g a t e a d H a n n o u n . N o n o s t a n t e d a a n n i n o n f o s s e u n m i s t e r o c h e H a n n o u n v e n i s s e a t t e n z i o n a t o e s o s p e t t a t o d i c o l l a b o r a r e c o n H a m a s , n o n o s t a n t e f o s s e o g g e t t o d i n u m e r o s e i n c h i e s t e g i o r n a l i s t i c h e d i G i u l i a S o r r e n t i n o , l a d e p u t a t a A s c a r i n o n s i è m a i p o s t a a l c u n p r o b l e m a ; a n z i , h a p o r t a t o a n c h e H a n n o u n i n P a r l a m e n t o " . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d e l l a L e g a R o s s a n o S a s s o . " A q u e s t o p u n t o - a g g i u n g e - l e c o n s i d e r a z i o n i d a f a r e s o n o d u e : o l ’ A s c a r i è s t a t a u s a t a e l e i è a l l ’ o s c u r o d i t u t t o , o p p u r e n o . V o g l i o s p e r a r e – e c r e d o – c h e l ’ A s c a r i s i a s t a t a t a l m e n t e i n g e n u a e i n b u o n a f e d e d a p r o m u o v e r e r a c c o l t e f o n d i , m a n i f e s t a z i o n i , c o n f e r e n z e s t a m p a e d a r e c a r s i i n M e d i o O r i e n t e i n s i e m e a d H a n n o u n , s e n z a m a i r e n d e r s i c o n t o d e l l a r e a l e a t t i v i t à d e l s u o a m i c o , m a c h e d a q u e s t i s i a s t a t a s f r u t t a t a . N o n v o g l i o m i n i m a m e n t e c r e d e r e a u n ’ i p o t e s i d i v e r s a . Q u e s t o p e r ò m i a u g u r o c h e v e n g a c h i a r i t o a l p i ù p r e s t o d a l l a d i r e t t a i n t e r e s s a t a , m a g a r i c o n l ’ a g g i u n t a d i q u a l c h e s c u s a s i a d a p a r t e s u a c h e d e l l e a d e r d e l s u o p a r t i t o , p r i m a a i c i t t a d i n i i t a l i a n i e p o i a l P a r l a m e n t o . A q u e s t o p u n t o p e r ò , p e r s u a s t e s s a t u t e l a , s a r e b b e o p p o r t u n o c h e l ’ A s c a r i s i d i m e t t e s s e a l l ’ i s t a n t e d a l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a , l e c u i c o m p e t e n z e p r e v e d o n o t r a l ’ a l t r o a n c h e d i o c c u p a r s i d i e s p o r t a z i o n i d i c a p i t a l i v e r s o S t a t i e s t e r i , a t t r a v e r s o c a n a l i r e g o l a r i e i r r e g o l a r i . E s a t t a m e n t e q u e l l o d i c u i è a c c u s a t o H a n n o u n e c i ò d i c u i l a s t e s s a c o m m i s s i o n e p o t r e b b e a b r e v e o c c u p a r s i ” .