R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o o r g o g l i o s i c h e u n a n o s t r a d e p u t a t a c o m e S t e f a n i a A s c a r i i n t e m p i n o n s o s p e t t i a n d a v a i n C i s g i o r d a n i a p e r v e d e r e c o n i s u o i o c c h i l e i n g i u s t i z i e c h e a c c a d e v a n o n e i c o n f r o n t i d i q u e l p o p o l o e n o n s i l a s c i a v a a b b i n d o l a r e d a l l e v o s t r e n a r r a z i o n i d e i g i o r n a l i c h e s o n o v o s t r i c o m p l i c i , c h e h a n n o d i m e n t i c a t o q u e l l o c h e a c c a d e v a i n C i s g i o r d a n i a e a G a z a p e r a n n i . C i s o n o s t a t i d e p u t a t i e d e p u t a t e c o m e S t e f a n i a A s c a r i c h e h a n n o f a t t o i l l o r o l a v o r o , s o n o a n d a t i a v e d e r e c o i l o r o o c c h i i l d r a m m a e h a n n o t i t o l o " . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e a l l a C a m e r a , R i c c a r d o R i c c i a r d i , i n t e r v e n e n d o i n A u l a d o p o l a r i c h i e s t a d i i n f o r m a t i v a a l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a d o p o l ' o p e r a z i o n e c o n d o t t a a G e n o v a c h e h a p o r t a t o a l l ' a r r e s t o d i M o h a m m a d H a n n o u n . " N o i , s e q u a l c u n o h a l u c r a t o i n m a n i e r a v i l e s u l g r a n d i s s i m o m o t o d i s o l i d a r i e t à c h e c ' è s t a t o n e g l i a n n i n e i c o n f r o n t i d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , s i a m o i p r i m i a c o n d a n n a r l o . E s a p e t e p e r c h é ? P e r c h é - h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e M 5 S - n o i , n e l n o s t r o p i c c o l o , c i a b b i a m o m e s s o u n m i l i o n e d i e u r o d e i n o s t r i s t i p e n d i d a r e s t i t u i r e p e r l a p i ù g r a n d e i n i z i a t i v a u m a n i t a r i a d i q u e s t i t e m p i c h e è s t a t a l a F l o t i l l a . E n o i s i a m o o r g o g l i o s i . Q u i n d i s e q u a l c u n o h a l u c r a t o s u q u e s t o , s i a m o i p r i m i a c o n d a n n a r l o . E n o , n o n c i v e r g o g n i a m o d i f r o n t e a n e s s u n a d i s c u s s i o n e . V o i v i d o v e t e v e r g o g n a r e " .