R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s i n i s t r a c h e c i h a a c c u s a t o d i g e n o c i d i o , c h e c i h a i n c o l p a t i d i o g n i n e q u i z i a , c h e c i h a m a r t e l l a t o p e r m e s i c o n m a n i f e s t a z i o n i f i n t o p a c i f i s t e c h e f i n i v a n o i n g u e r r i g l i e u r b a n e , c h e h a d a t o l a p a t e n t e d i s o l i d a r i e t à a i t e p p i s t i d e i c e n t r i s o c i a l i e l a s c i a t o s o l e l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e a c o n t r a s t a r l i , c h e h a c o c c o l a t o M o h a m m a d H a n n o u n e c h i e s t o l a s c a r c e r a z i o n e d e l l ’ I m a m d i T o r i n o M o h a m e d S h a n i n , f a c c i a m e a c u l p a e c o m b a t t a c o n n o i e c o m e n o i q u e s t a r e t e t e r r o r i s t i c a c h e m a n d a v a s o l d i a H a m a s " . L o a f f e r m a F a b i o R a m p e l l i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " V o g l i a m o i n o m i - a g g i u n g e - d i c h i h a v e r s a t o i s o l d i e c a p i r e s e s i a s t a t a c a r p i t a l a b u o n a f e d e d i p e r s o n e p e r b e n e o s e l a r e t e p o t e v a c o n t a r e s u f i a n c h e g g i a t o r i e s t e r n i . V o r r e m m o c o n o s c e r e , g i à c h e c i s i a m o , i l p e n s i e r o d e l l a n o v e l l a p u l z e l l a d ’ O r l e a n s F r a n c e s c a A l b a n e s e , c h e c o n i s u o i s e r m o n i l a n c i a v a s t i g m a a p o l i t i c i , s i n d a c i , a m m i n i s t r a t o r i a r r i v a n d o p e r s i n o a ‘ c e n s u r a r e ’ l a s e n a t r i c e S e g r e . V o r r e m m o s a p e r e s e l a g i o r n a l i s t a e o r i e n t a l i s t a t o r i n e s e A n g e l a L a n o a b b i a s c a m b i a t o l ’ a t t i v i s m o c o n i l t e r r o r i s m o . S e m b r a d i r i v i v e r e l ’ a t m o s f e r a p l u m b e a d e g l i a n n i d i p i o m b o q u a n d o n e s s u n o v o l e v a a m m e t t e r e l ’ e s i s t e n z a d e l l a v i o l e n z a e v e r s i v a c o m u n i s t a a r r i v a n d o a l p u n t o d i c h i a m a r e l e B r ‘ s e d i c e n t i B r i g a t e R o s s e ’ , a n c h e s e a l l ’ e p o c a n e s s u n o a r r i v ò a l c a t t i v o g u s t o d i r a c c o g l i e r e f o n d i p e r l e s u e v i t t i m e s a l v o r i f o r n i r l e c o n q u e g l i s t e s s i s o l d i p e r l ’ a c q u i s t o d i a r m i . Q u e s t e a n i m e b e l l e c h e u n a v o l t a i n n e g g i a v a n o a l S o l d e l l ’ A v v e n i r e , o g g i h a n n o s o s t i t u i t o M a r x c o n H a m a s . I e r i c o m e o g g i s p i n t i d a l l ’ o d i o v e r s o l a c i v i l t à o c c i d e n t a l e , l a l i b e r t à e l a d e m o c r a z i a " .