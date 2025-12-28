R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a r r e s t o d i H a n n o u n , l a v i c e n d a d i S h a h i n e l o s m a n t e l l a m e n t o i n I t a l i a d e l l a r e t e d i f i n a n z i a m e n t o d i H a m a s s o n o f a t t i e c l a t a n t i , a c u i v a i l n o s t r o p l a u s o a l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i . È d o v e r o s o u n p r o f o n d o r i n g r a z i a m e n t o a t u t t i c o l o r o c h e h a n n o r e s o p o s s i b i l e q u e s t a o p e r a z i o n e : l a P r o c u r a d i G e n o v a , l a D i r e z i o n e n a z i o n a l e a n t i m a f i a e a n t i t e r r o r i s m o , l a P o l i z i a d i S t a t o e l a G u a r d i a d i F i n a n z a , s e n z a d i m e n t i c a r e i l s u p p o r t o i n f o r m a t i v o c r u c i a l e f o r n i t o d a l l ’ A i s e . A u s p i c h i a m o c h e i l m i n i s t r o P i a n t e d o s i v e n g a i n P a r l a m e n t o a r i f e r i r e e s p i e g a r e l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t a o p e r a z i o n e , c h e h a s v e l a t o a r e e g r i g i e d e l m o n d o p r o P a l , u n a t t o d i c h i a r e z z a n e c e s s a r i o a n c h e p e r v e d e r e l e f a c c e d i q u e i r a p p r e s e n t a n t i d e l l a s i n i s t r a c h e h a n n o , n e i f a t t i , f a v o r i t o u n ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a i n t e r n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . " U n ' o p e r a z i o n e s t o r i c a , q u e l l a c h e h a s m a n t e l l a t o l a c e l l u l a d i H a m a s i n I t a l i a , e c h e v e d e H a n n o u n - r i c o r d a - a n e l l o d i c o n g i u n z i o n e c o n l a s t o r i a d e l l e o r g a n i z z a z i o n i p a l e s t i n e s i u t i l i z z a t e i n E u r o p a f i n d a g l i a n n i 7 0 p e r r a c c o g l i e r e f o n d i e a r r u o l a r e m a n o v a l a n z a - s t e s s o m e c c a n i s m o u t i l i z z a t o d a H a n n o u n e A p i . S i s q u a r c i a i l v e l o c h e , d i e t r o l ' o p e r a z i o n e b e n e f i c a , c e l a v a i l s o s t e g n o a l l a s t r u t t u r a m i l i t a r e d i H a m a s , c h e r i c o r d i a m o è u n ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a . G r a v e i l s i l e n z i o d i C o n t e , S c h l e i n e d e l l e s i n i s t r e c h e v e d o n o a l c u n i e s p o n e n t i p a r l a m e n t a r i c o i n v o l t i d i r e t t a m e n t e n e l l e r a c c o l t e d i f o n d i " .