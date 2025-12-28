R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I n a p e r t u r a d i s e d u t a a l l a C a m e r a , F r a t e l l i d ' I t a l i a , c o n l a d e p u t a t a S a r a K e l a n y , h a c h i e s t o u n ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , d o p o l ' o p e r a z i o n e c o n d o t t a a G e n o v a c h e h a p o r t a t o a l l ' a r r e s t o d i M o h a m m a d H a n n o u n , p e r c h i a r i r e " i c o n t o r n i d i q u e s t a i n d a g i n e e c o m e p o s s a r i d o n d a r e s u l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i " . A l l a r i c h i e s t a s i è a s s o c i a t o a n c h e i l d e p u t a t o d i I t a l i a v i v a R o b e r t o G i a c h e t t i , r i c o r d a n d o c o m u n q u e c h e " è i n c o r s o u n i n d a g i n e e c i a s c u n o d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o i n n o c e n t e f i n o a p r o v a c o n t r a r i a " .