R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - B a g a r r e a l l a C a m e r a d o p o l a r i c h i e s t a d i G i o v a n n i D o n z e l l i , r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a , a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , s u l l ' o p e r a z i o n e c o n d o t t a a G e n o v a c h e h a p o r t a t o a l l ' a r r e s t o d i M o h a m m a d H a n n o u n , r i c h i e s t a c o n t e s t a t a d a l l e o p p o s i z i o n i p e r c h è F r a t e l l i d ' I t a l i a a v e v a g i à c h i e s t o l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i , s u l l o s t e s s o a r g o m e n t o . B e r s a g l i o d e l l e c r i t i c h e i l v i c e p r e s i d e n t e F a b i o R a m p e l l i , i n q u e l m o m e n t o a l l a g u i d a d e l l ' A u l a . " S i c c o m e è e m e r s o u n f l u s s o d i d e n a r o i m p o r t a n t e c h e d a l l ' I t a l i a è u s c i t o a l l ' e s t e r o i n m o d o i r r e g o l a r e , c r e d o s e q u e s t o c r e i d e i p r o b l e m i i n t e r n a z i o n a l i e a b b i a c o m p l i c a t o a n c h e a l c u n e r e l a z i o n i " , h a s o t t o l i n e a t o D o n z e l l i , s p i e g a n d o i l m o t i v o d e l l a s u a r i c h i e s t a . " C h i e d o e c o n f e r m o - h a r i b a d i t o l ' e s p o n e n t e d i F d i - c h e i l m i n i s t r o T a j a n i v e n g a i n q u e s t ' A u l a a d i r c i q u a n t o p e r c o l p a d e l l e o p p o s i z i o n i e s e s i s o n o c o m p l i c a t e l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i e s e q u e s t e o p p o s i z i o n i , c o n l a l o r o s c i a g u r a t a i r r e s p o n s a b i l i t à , h a n n o d a n n e g g i a t o i l p e r c o r s o d i p a c e c h e h a p o r t a t o a v a n t i i l G o v e r n o i t a l i a n o p e r c r e a r e d u e p o p o l i e d u e S t a t i , a i u t a n d o d a v v e r o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e e n o n a l t r i c h e i n v e c e s t r i n g e v a n o a c c o r d i e a n d a v a n o a b r a c c e t t o c o n c h i f i n a n z i a v a H a m a s d a n n e g g i a n d o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . " P r e s i d e n t e , i o s t i g m a t i z z o i l s u o c o m p o r t a m e n t o . A d e s s o - h a p r o t e s t a t o M a r c o G r i m a l d i d i A v s - o g n u n o d i n o i n e l l e p r o s s i m e d u e o r e p r e n d e r à l a p a r o l a s u o r d i n e d e i l a v o r i c h e n o n d i c h i a r e r a n n o p r i m a . S a c h e c o s a v u o l d i r e ? C h e l e p r o s s i m e o r e o g n u n o d i n o i c h i e d e r à u n o r d i n e d e i l a v o r i e v o i a n d r e t e i n e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o , m a n o n v o i . P o r t e r e m o i l P a e s e a l l ' e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o p e r c h é l e i n o n s a f a r e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a " . " L ' i n t e r v e n t o d e l c o l l e g a D o n z e l l i - h a p r o t e s t a t o F e d e r i c o F o r n a r o , d e l P d - e r a e v i d e n t e c h e e r a s u l l o s t e s s o i d e n t i c o a r g o m e n t o . Q u a n d o s i f a n n o q u e s t e i n f o r m a t i v e s i i n d i v i d u a u n m i n i s t r o , m a i l c o n c e t t o è c h e è c h i a m a t o i l G o v e r n o . A l l o r a , s e i l c o l l e g a D o n z e l l i s i f o s s e f e r m a t o n e l d i r e c h e r i t e n e v a o p p o r t u n o c h e o l t r e a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c i f o s s e u n ' i n f o r m a t i v a s u l l o s t e s s o a r g o m e n t o a n c h e d e l m i n i s t r o T a j a n i , n o n a v r e i a v u t o n u l l a a c h e r i d i r e , m a h a a r g o m e n t a t o s u l l o s t e s s o t e m a , h a a t t a c c a t o g e n e r i c a m e n t e q u e s t i b a n c h i . I n s o m m a , p r e s i d e n t e , l e i n o n p u ò r e n d e r s i c o m p l i c e d i u n a t t a c c o a f r e d d o d e l l a m a g g i o r a n z a i n u n a g i o r n a t a c o m e q u e s t a , i n o r e c o m e q u e s t e " . " P r e n d i a m o a t t o - h a a g g i u n t o V a l e n t i n a D ' O r s o , d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e - c h e o g g i s i è c r e a t o u n p r e c e d e n t e , q u e l l o d e l l o s p a c c h e t t a m e n t o d e l l e i n f o r m a t i v e , p e r c h é d i q u e s t o s i t r a t t a " . " P r i m a d i t o g l i e r e l a p a r o l a , a s c o l t o e c e r c o d i c a p i r e s e c ' è u n i n t e r v e n t o p r e t e s t u o s o o s e c ' è u n i n t e r v e n t o d i m e r i t o . N o n c ' è a l c u n p r e c e d e n t e - h a c h i a r i t o R a m p e l l i - p e r c h é i o h o i n t e r r o t t o i l c o l l e g a D o n z e l l i d o p o a v e r l o a s c o l t a t o e l ' h o p r e g a t o d i c o n c l u d e r e e i l c o l l e g a D o n z e l l i h a c o n c l u s o i l s u o i n t e r v e n t o a n t i c i p a t a m e n t e . Q u i n d i n o n s i c o n f i g u r a a s s o l u t a m e n t e a l c u n p r e c e d e n t e d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a " . L a s e d u t a è q u i n d i p r o s e g u i t a c o n i l d i s e g n o d i l e g g e d i B i l a n c i o .