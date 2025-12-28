R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s i n i s t r a d i c a c h i a r a m e n t e d a c h e p a r t e s t a . P d , A V S e M 5 S s t a n n o c o n l ’ I t a l i a o c o n t i n u a n o a m a n t e n e r e u n a v i c i n a n z a — p o l i t i c a e c u l t u r a l e — c o n a s s o c i a z i o n i e a m b i e n t i c h e s f i o r a n o i l s o s t e g n o a l t e r r o r i s m o ? P e r c h é n o n p a r l i a m o d i e p i s o d i i s o l a t i , m a d i u n a l i n e a b e n p r e c i s a " . L o a f f e r m a l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d e l l a L e g a A n n a C i s i n t . " L o d i m o s t r a n o - s o t t o l i n e a - l e p r e s e n z e i n p i a z z a : i l 1 7 s e t t e m b r e , a l l a m a n i f e s t a z i o n e o r g a n i z z a t a d a M u s i c F o r P e a c e , e r a n o l ì i l s i n d a c o d i M i l a n o B e p p e S a l a , l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s e i l s i n d a c o d i B o l o g n a M a t t e o L e p o r e a d a s c o l t a r e M o h a m m a d H a n n o u n , l o s t e s s o p r o t a g o n i s t a d e l l ’ i n i z i a t i v a c h e p r e p a r a v a l ’ e v e n t o d e l 2 2 s e t t e m b r e i n c u i s i c h i e d e v a d i ' b l o c c a r e t u t t o p e r G a z a ' . M u s i c F o r P e a c e è l a s t e s s a o r g a n i z z a z i o n e c h e h a s o s t e n u t o l a r a c c o l t a d i b e n i p e r l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a e h a s e d e a G e n o v a , l a c i t t à i n c u i H a n n o u n è s t a t o p o i a r r e s t a t o n e l l ’ o p e r a z i o n e c o n t r o l a r e t e d i H a m a s i n I t a l i a . E n o n e r a n o s o l i : i n q u e l l e p i a z z e c o m p a r i v a n o a n c h e S a r a F u n a r o ( F i r e n z e ) , V i t o L e c c e s e ( B a r i ) e S t e f a n o L o R u s s o ( T o r i n o ) . N o n u n e r r o r e o c c a s i o n a l e , m a u n a s c e l t a p o l i t i c a r i p e t u t a , u n a c o n t i n u i t à c h e r i v e l a u n a p e r i c o l o s a c o n t i g u i t à c o n a r e e c h e a l i m e n t a n o , l e g i t t i m a n o o n o r m a l i z z a n o u n a m b i e n t e f i l o - t e r r o r i s t a " . S e l a s i n i s t r a t i e n e d a v v e r o a l l ’ I t a l i a , p r e n d a f i n a l m e n t e l e d i s t a n z e — s e n z a a m b i g u i t à — d a q u e s t i m o n d i . S e i n v e c e l a s i n i s t r a - c o n i l s i l e n z i o o c o n i f a t t i - c o n f e r m e r à l a v i c i n a n z a a d H a m a s , a l t e r r o r i s m o e d a f i n a n z i a m e n t i i l l e c i t i , d e n u n c e r e m o i l r i s c h i o p e r l a s i c u r e z z a d e l l ’ I t a l i a e l a t e n u t a d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a ” .