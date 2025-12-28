R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S o s t e n i a m o l a r i c h i e s t a d i i n f o r m a t i v a a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i a v a n z a t a d a F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i n m o d o c h e m o l t i p u n t i d i u n a v i c e n d a a l l a r m a n t e p o s s a n o e s s e r e c h i a r i t i i n m a n i e r a n e t t a . I n t a n t o , a b b i a m o r e g i s t r a t o i l s i l e n z i o a s s o r d a n t e d e l l e o p p o s i z i o n i d i f r o n t e a d a c c u s e g r a v i , d i f o n d i d e s t i n a t i a l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e m a i n r e a l t à i n d i r i z z a t i a d H a m a s " . C o s ì l a d e p u t a t a d i N o i m o d e r a t i I l a r i a C a v o , i n t e r v e n e n d o i n A u l a . " I n t e r v e n g o a n c h e d a p a r l a m e n t a r e g e n o v e s e , v i s t o c h e l ' i n c h i e s t a è r a d i c a t a s o p r a t t u t t o a G e n o v a : c i s a r e m m o a s p e t t a t i - a g g i u n g e - u n a p r e s a d i p o s i z i o n e c h i a r a , d i c o n d a n n a , d a p a r t e d e l l a s i n i s t r a , d i f r o n t e a l c a s o H a n n o u n , e i n v e c e a b b i a m o a s c o l t a t o i n A u l a s o l o t a n t i d i s t i n g u o e u n g a r a n t i s m o a c o r r e n t e a l t e r n a t a . S i è p e r s a l ’ o c c a s i o n e p e r u n a c o n d a n n a u n a n i m e ” .