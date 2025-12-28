R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a u r a B o l d r i n i f a c o m e s e m p r e l a v i t t i m a . O g g i p i a n g e p e r c h é l e ‘ a m i c i z i e ’ c o n p e r s o n a g g i d e l c a l i b r o d i H a n n o u n , s t a n n o m e t t e n d o i n i m b a r a z z o l e i e i s u o i a l l e a t i . F i n o a i e r i , i n v e c e , l e a n d a v a b e n e d i f f a m a r e g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i s u l l a b a s e d i f o t o c a s u a l i . D u e p e s i e d u e m i s u r e p o t r e m m o d i r e , s e n o n f o s s e c h e , d a v a n t i a f a t t i c o n c r e t i e i n c o n t r i o r g a n i z z a t i a l l ’ i n t e r n o d e l l e i s t i t u z i o n i , B o l d r i n i e c o m p a g n i n o n p o s s o n o n e g a r e l ’ e v i d e n z a ” . C o s ì i l s e n a t o r e d e l l a L e g a G i a n l u c a C a n t a l a m e s s a .