R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a è f a v o r e v o l e a l l ’ i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i e a l c o n f r o n t o i n A u l a . S e v i s o n o i n c h i e s t e g i u d i z i a r i e i n c o r s o , è g i u s t o c h e l a m a g i s t r a t u r a f a c c i a p i e n a c h i a r e z z a , m a u n a c o s a d e v e e s s e r e c h i a r a : n o i n o n a b b i a m o n u l l a d i c u i v e r g o g n a r c i e n o n d o b b i a m o c h i e d e r e s c u s a a n e s s u n o " . L o h a s o t t o l i n e a t o i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l l a C a m e r a i l c o p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e e d e p u t a t o A v s , A n g e l o B o n e l l i . " R i v e n d i c h i a m o - h a a g g i u n t o - d i a v e r s o s t e n u t o u n s e n t i m e n t o p o p o l a r e c o n t r o l o s t e r m i n i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , u n a t r a g e d i a c h e l a d e s t r a t e n t a d i r i m u o v e r e d a l d i b a t t i t o p u b b l i c o . A b b i a m o s e m p r e c o n d a n n a t o s e n z a a m b i g u i t à l ’ a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d e l 7 o t t o b r e , c h e è n e m i c o d e l l a c a u s a p a l e s t i n e s e e d i o g n i p r o s p e t t i v a d i p a c e . I l t e r r o r i s m o m i n a l a d e m o c r a z i a e a l l o n t a n a q u a l s i a s i s o l u z i o n e . C h i e d i a m o c h e l a m a g i s t r a t u r a a c c e r t i e v e n t u a l i r e s p o n s a b i l i t à , m a r i c o r d i a m o c h e , s e c o n d o i n c h i e s t e g i o r n a l i s t i c h e i n t e r n a z i o n a l i , t r a i l 2 0 1 2 e i l 2 0 1 8 i l G o v e r n o g u i d a t o d a B e n j a m i n N e t a n y a h u h a c o n s e n t i t o f l u s s i p e r o l t r e u n m i l i a r d o d i d o l l a r i a d H a m a s p e r i n d e b o l i r e l ’ A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e . Q u e s t o , p e r ò , n o n f a s c a n d a l o . N o i n o n r i n n e g h i a m o n u l l a : d i f e n d i a m o i l d i r i t t o a l l a v i t a d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e d e n u n c i a m o i l s i l e n z i o d i c h i n o n h a f e r m a t o i l c o m m e r c i o d i a r m i n é s o s p e s o g l i a c c o r d i d i c o o p e r a z i o n e e c o n o m i c a c o n u n o S t a t o c h e s t a c o m p i e n d o c r i m i n i g r a v i s s i m i . U n s i l e n z i o i m b a r a z z a n t e d a v a n t i a l l a s t o r i a " .