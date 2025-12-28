R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a v i c e n d a d e i p r e s u n t i f i n a n z i a m e n t i a H a m a s e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e h o p i e n a e t o t a l e f i d u c i a n e l l a m a g i s t r a t u r a . S e d a g l i a c c e r t a m e n t i d e g l i i n q u i r e n t i v e n i s s e r o c o n f e r m a t i l e g a m i c o n t e r r o r i s t i q u e s t o s a r e b b e g r a v i s s i m o . M a è a p p u n t o q u e l l a g i u d i z i a r i a l ’ u n i c a s e d e i n c u i s i a c c e r t a n o i f a t t i - n o n n e i t a l k s h o w o s u i g i o r n a l i , n o n c o n l e v e l i n e d i g o v e r n o . P r o p r i o p e r q u e s t o r e s p i n g o c o n s d e g n o l e a c c u s e i n f a m a n t i c h e m i v e n g o n o r i v o l t e . S i t r a t t a d i m e n z o g n e d e l i b e r a t e , c o s t r u i t e p e r d e l e g i t t i m a r m i , c o l p i r m i p o l i t i c a m e n t e e p e r i n t i m i d i r e c h i n o n s i a l l i n e a a l l a n a r r a z i o n e d e l m a i n s t r e a m " . L o s c r i v e s u i s o c i a l S t e f a n i a A s c a r i , d e p u t a t a M 5 S . " D a l 2 0 1 8 - a g g i u n g e - h o p a r t e c i p a t o a m i s s i o n i u m a n i t a r i e i n L i b a n o , S i r i a , G i o r d a n i a , C i s g i o r d a n i a , a l V a l i c o d i R a f a h d i s t r i b u e n d o p a c c h i a l i m e n t a r i e b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à a p o p o l a z i o n i c i v i l i r i d o t t e a l l a f a m e ; a b a m b i n i , d o n n e e a n z i a n i d i s u m a n i z z a t i c h e p a g a n o s u l l a p r o p r i a p e l l e g u e r r e , a s s e d i e s c e l t e g e o p o l i t i c h e c r i m i n a l i . T r a s f o r m a r e l ’ a i u t o u m a n i t a r i o i n u n ’ a c c u s a s t r u m e n t a l e è u n a t t o d i b a r b a r i e p o l i t i c a e m o r a l e " . " Q u e l l a i n c o r s o è u n a s q u a l l i d a o p e r a z i o n e d i f a n g o , o r c h e s t r a t a d a s e t t o r i d e l G o v e r n o e a m p l i f i c a t a d a g i o r n a l i r i c o n d u c i b i l i a l l a s t e s s a a r e a p o l i t i c a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o l p i r e c h i d e n u n c i a i p o c r i s i e , c o m p l i c i t à e d o p p i s t a n d a r d . P a r l i a m o d i u n g o v e r n o c h e s p r e c a s o l d i p u b b l i c i p e r r i p o r t a r e i n L i b i a A l M a s r i , u n b o i a a c c u s a t o d i s t u p r i s u b a m b i n i , d i c r i m i n i g r a v i s s i m i , m e n t r e b r a n d i s c e l a p a r o l a “ ' e g a l i t à ' s o l o c o n t r o g l i a v v e r s a r i , c o n t i n u a a g i u s t i f i c a r e i l c r i m i n a l e g e n o c i d a N e t a n y a h u - n o n o s t a n t e a b b i a p u b b l i c a m e n t e a m m e s s o d i a v e r f i n a n z i a t o H a m a s i n p a s s a t o p e r c a l c o l i p o l i t i c i . U n G o v e r n o - c o n c l u d e A s c a r i - c h e t e n t a d i z i t t i r e e c r i m i n a l i z z a r e c h i p a r l a d i p a c e , d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d i r i t t i u m a n i , p e r c h é i n c a p a c e d i s o s t e n e r e u n c o n f r o n t o p o l i t i c o o n e s t o . È u n G o v e r n o c h e u s a l a s t a m p a c o m e a r m a , c h e c o l p i s c e s u l p i a n o p e r s o n a l e c h i n o n p u ò s m e n t i r e s u l p i a n o p o l i t i c o , c h e c o n f o n d e d e l i b e r a t a m e n t e s o l i d a r i e t à e t e r r o r i s m o p e r a l i m e n t a r e p a u r a e c o n s e n s o . N o n a c c e t t o l e z i o n i d a c h i a g i s c e c o s ì , i o n o n m i p i e g o . L a v e r i t à n o n s i c a n c e l l a c o n i l f a n g o , e c h i p r o v a a i n t i m i d i r m i d o v r à a s s u m e r s e n e f i n o i n f o n d o l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a e m o r a l e . L a m i a s t o r i a , l e m i e b a t t a g l i e e i l m i o i m p e g n o s o n o p u b b l i c i e i o n o n m i f a r ò i n t i m i d i r e n é r e s t e r ò i n s i l e n z i o ” .