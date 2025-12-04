R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n a s v o l t a i m p o r t a n t e p e r l a c u r a d i p a t o l o g i e g r a v i e d i f f i c i l i d a t r a t t a r e . A o p H e a l t h , g r u p p o i n t e r n a z i o n a l e p i o n i e r e n e l l e t e r a p i e i n t e g r a t e p e r l e m a l a t t i e r a r e e l ' a r e a c r i t i c a , a n n u n c i a l ' a v v i o d i n u o v e a r e e t e r a p e u t i c h e i n I t a l i a a p a r t i r e d a l 2 0 2 6 , g r a z i e a l l ' a l l e a n z a s t r a t e g i c a c o n R h e a c e l l , r e a l t à b i o t e c n o l o g i c a t e d e s c a s p e c i a l i z z a t a i n t e r a p i e c e l l u l a r i a v a n z a t e . L ' a c c o r d o - i n f o r m a u n a n o t a - h a l ' o b i e t t i v o d i a c c e l e r a r e l ' a c c e s s o d e i p a z i e n t i i t a l i a n i a s o l u z i o n i a d a l t a c o m p l e s s i t à p e r m a l a t t i e a n c o r a p r i v e d i a l t e r n a t i v e e f f i c a c i , c o m e l ' e p i d e r m o l i s i b o l l o s a ( n o t a a n c h e c o m e ' s i n d r o m e d e i b a m b i n i f a r f a l l a ' ) e l e u l c e r e v e n o s e c r o n i c h e ' n o n - h e a l i n g ' . " L a n o s t r a m i s s i o n e è o f f r i r e r i s p o s t e t e r a p e u t i c h e d o v e o g g i e s i s t o n o b i s o g n i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i - d i c h i a r a E m a n u e l e O r o , G e n e r a l M a n a g e r d i A o p H e a l t h I t a l i a - L a c o l l a b o r a z i o n e c o n R h e a c e l l r a p p r e s e n t a u n p a s s o d e c i s i v o v e r s o l ' i n t r o d u z i o n e n e l n o s t r o P a e s e d i t e c n o l o g i e a v a n z a t e i n g r a d o d i i n c i d e r e c o n c r e t a m e n t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e " . L e t e r a p i e i n f a s e a v a n z a t a d i s v i l u p p o s i b a s a n o s u l l ' u t i l i z z o d i c e l l u l e c a p a c i d i f a v o r i r e l a r i g e n e r a z i o n e d e i t e s s u t i e r i d u r r e l ' i n f i a m m a z i o n e , c o n r i s u l t a t i i n c o r a g g i a n t i d a g l i s t u d i c l i n i c i i n c o r s o . I l 2 0 2 5 s i c o n f e r m a p e r A o p H e a l t h u n a n n o d i e v o l u z i o n e e d i c r e s c i t a , s i l e g g e n e l l a n o t a . I l g r u p p o a u s t r i a c o h a s u p e r a t o i 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o d i f a t t u r a t o g l o b a l e n e l 2 0 2 4 e r e g i s t r a n e l 2 0 2 5 u n i n c r e m e n t o p a r i a c i r c a i l 5 0 % , r a f f o r z a n d o n e l c o n t e m p o l a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e e l ' a m p l i a m e n t o d e l l a p i p e l i n e i n t e r n a z i o n a l e . I n q u e s t o p e r c o r s o l ' I t a l i a r i v e s t e u n r u o l o c e n t r a l e , c o n o l t r e 4 0 m i l i o n i d i e u r o d i f a t t u r a t o e u n t e a m d i p r o f e s s i o n i s t i i n c o s t a n t e c r e s c i t a . " D i q u e s t ' a n n o - c o m m e n t a O r o - c i ò c h e c i r e n d e p i ù o r g o g l i o s i è c h e , a d o g g i , o l t r e 1 2 2 . 0 0 0 p a z i e n t i r a r i e c r i t i c i i n I t a l i a h a n n o b e n e f i c i a t o d e l l e n o s t r e t e r a p i e i n t e g r a t e , c o n u n m i g l i o r a m e n t o d e l b e n e s s e r e e d e l l a q u a l i t à d i v i t a " . R i s u l t a t i d i g r a n d e s o d d i s f a z i o n e , f r u t t o a n c h e d e l l ' i m p e g n o s u l f r o n t e d e l l a r i c e r c a c h e i n I t a l i a h a p o r t a t o n u o v e e v i d e n z e c l i n i c h e e d i r e a l - l i f e s u i f a r m a c i d i r i f e r i m e n t o p e r l a p o l i c i t e m i a v e r a , u n r a r o t u m o r e d e l s a n g u e , p e r l ' i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e , m a l a t t i a r a r a d e l l ' a r e a c a r d i o - p o l m o n a r e , e p e r l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e a c u t a e l o s h o c k s e t t i c o , n e l l ' a m b i t o d e l l a t e r a p i a i n t e n s i v a . I l c u o r e d i q u e s t o a p p r o c c i o a l l a c u r a - s p i e g a l a n o t a - è l a f i l o s o f i a d e l l e t e r a p i e i n t e g r a t e , c h e m i r a a p r e n d e r s i c u r a d e l p a z i e n t e b e n o l t r e l e c u r e m e d i c h e , o f f r e n d o s e r v i z i e s o l u z i o n i c h e l e i n t e g r a n o e p u n t a n o a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a q u o t i d i a n a . U n o s t r u m e n t o p r e z i o s o r e c e n t e m e n t e i n t r o d o t t o a l s e r v i z i o d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e m i e l o p r o l i f e r a t i v e è , a d e s e m p i o , l ' A p p M y M p n D i a r y c h e c o n s e n t e d i m o n i t o r a r e i l p r o p r i o s t a t o d i s a l u t e e f a c i l i t a l a g e s t i o n e q u o t i d i a n a d e l l a p a t o l o g i a . A s u p p o r t o d e i p a z i e n t i c h e c o n v i v o n o c o n i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e , è s t a t o i n o l t r e a v v i a t o u n s e r v i z i o d i a s s i s t e n z a t e l e f o n i c a c o n p e r s o n a l e i n f e r m i e r i s t i c o 2 4 h , 3 6 5 g i o r n i a l l ' a n n o , a c u i s i a g g i u n g e l a p o s s i b i l i t à d i v i s i t e i n f e r m i e r i s t i c h e e c o n s e g n a a d o m i c i l i o d e l l a t e r a p i a , p e r c h i f o s s e i n d i f f i c o l t à . " I l n o s t r o i m p e g n o n o n s i e s a u r i s c e c o n l o s v i l u p p o e l ' o f f e r t a d e i t r a t t a m e n t i - r i m a r c a O r o - m a s i e s t e n d e n e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e a t t r a v e r s o s e r v i z i c o n c r e t i e p e r s o n a l i z z a t i . N e l 2 0 2 6 p u n t e r e m o s u u n a m a g g i o r e d i g i t a l i z z a z i o n e e s u l l ' a m p l i a m e n t o d e i p r o g r a m m i d i s u p p o r t o n e l l e d i v e r s e a r e e t e r a p e u t i c h e " . " S u l f r o n t e i n t e r n a z i o n a l e - a f f e r m a N i c o l a Z a n c a n , V i c e P r e s i d e n t E m e a d i A o p H e a l t h - c o m e g r u p p o a b b i a m o r a f f o r z a t o l a n o s t r a i d e n t i t à d i p i o n i e r i n e l l e t e r a p i e i n t e g r a t e , u n e n d o r i c e r c a s c i e n t i f i c a , s e r v i z i a l p a z i e n t e e i n v e s t i m e n t i i n n u o v e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e . I l 2 0 2 5 è s t a t o u n a n n o d i f o r t e s v i l u p p o i n t e r n a z i o n a l e : d a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a p r o p o s t a i n d i v e r s i P a e s i e u r o p e i , a l l ' a p e r t u r a v e r s o i P a e s i d e l N o r d A f r i c a e , s o p r a t t u t t o , l ' i n g r e s s o n e l m e r c a t o s t a t u n i t e n s e . L ' I t a l i a s i c o n f e r m a u n h u b s t r a t e g i c o c h e h a p o t e n z i a l e p e r u n a g r a n d e c r e s c i t a : q u i v e d i a m o u n a f o r t e c u l t u r a s c i e n t i f i c a e u n a g r a n d e s e n s i b i l i t à n e l c o n n e t t e r e r i c e r c a , c u r a e s o c i e t à , e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r p r o s e g u i r e i l n o s t r o p e r c o r s o d i e s p a n s i o n e " . E d è p r o p r i o i n u n a v i s i o n e d i s v i l u p p o d i l u n g o p e r i o d o - c o n c l u d e l a n o t a - c h e s i i n s e r i s c e l a c o l l a b o r a z i o n e c o n R h e a c e l l , c h e h a l ' o b i e t t i v o d i p o r t a r e i n I t a l i a n u o v e r i s p o s t e t e r a p e u t i c h e p e r u n n u m e r o c r e s c e n t e d i p a z i e n t i e c o n t r i b u i r e a l l a c o s t r u z i o n e d i p e r c o r s i d i c u r a s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t i , s o s t e n i b i l i e c e n t r a t i s u l l a p e r s o n a .