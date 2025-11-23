B o l o g n a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I t a l i a a n c o r a s u l t e t t o d e l m o n d o d e l t e n n i s . L a s q u a d r a a z z u r r a g u i d a t a d a F i l i p p o V o l a n d r i v i n c e l a C o p p a D a v i s p e r l a t e r z a v o l t a c o n s e c u t i v a , l a q u a r t a i n t o t a l e , b a t t e n d o i n f i n a l e 2 - 0 l a S p a g n a , g r a z i e a i s u c c e s s i d i M a t t e o B e r r e t t i n i e F l a v i o C o b o l l i , v i n c e n d o t u t t e l e s f i d e d e l l a F i n a l 8 i n d u e p a r t i t e , s e n z a m a i d o v e r r i c o r r e r e a l d o p p i o . S e n z a J a n n i k S i n n e r e L o r e n z o M u s e t t i , è B e r r e t t i n i a p o r t a r e i n v a n t a g g i o l ' I t a l i a n e l l a f i n a l e b a t t e n d o 6 - 3 , 6 - 4 P a b l o C a r r e n o - B u s t a , p o i i n u n a s f i d a a l c a r d i o p a l m a C o b o l l i s i è i m p o s t o i n r i m o n t a s u J a u m e M u n a r , i n t r e s e t c o n i l p u n t e g g i o d i 1 - 6 , 7 - 6 ( 7 - 5 ) , 7 - 5 i n q u a s i t r e o r e d i g i o c o , r e g a l a n d o s i l a q u a r t a I n s a l a t i e r a d e l l a s t o r i a a l l ' I t a l i a .