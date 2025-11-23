R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n ’ a l t r a i m p r e s a a z z u r r a : l ’ I t a l i a c o n q u i s t a l a q u a r t a C o p p a D a v i s , s i a m o c a m p i o n i d e l m o n d o p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o ! U n t r a g u a r d o c h e n o n a r r i v a p e r c a s o , f r u t t o d i a n n i d i d u r o l a v o r o e d i u n a s q u a d r a s t r a o r d i n a r i a , c o m p a t t a e o r g o g l i o s a d e i n o s t r i c o l o r i . G r a z i e d i c u o r e a i n o s t r i r a g a z z i : l a s t o r i a d e l t e n n i s è s e m p r e p i ù a z z u r r a " . C o s ì i l m i n i s t r o E l i s a b e t t a C a s e l l a t i s u i s o c i a l .