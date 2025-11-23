R o m a , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D e d i c a t a a i c i r c o l i , a i m a e s t r i , a l l e f a m i g l i e , a c h i o g n i g i o r n o a c c e n d e u n a p a s s i o n e n e i b a m b i n i e n e l l e b a m b i n e . D e d i c a t a a i t i f o s i , c h e h a n n o r i e m p i t o i l p a l a z z e t t o d i B o l o g n a e s i s o n o i n c o l l a t i a l l a T V p e r t r a s c i n a r e q u e s t a s q u a d r a c o n u n e n t u s i a s m o c h e n o n s i s p e g n e m a i . D e d i c a t a a l l a F e d e r a z i o n e , a l C a p i t a n o V o l a n d r i e a t u t t o l o s t a f f c h e i n q u e s t i a n n i h a n n o l a v o r a t o c o n c u o r e e c o m p e t e n z a p e r c o s t r u i r e q u e s t o u n g r u p p o c h e è a n c h e u n a f a m i g l i a . D e d i c a t a a B e r r e t t i n i , C o b o l l i , S o n e g o , B o l e l l i e V a v a s s o r i : o g n u n o d i l o r o è u n p e z z o d i q u e s t a i m p r e s a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C h i a r a A p p e n d i n o . " E s ì , q u e s t a v i t t o r i a è d e d i c a t a a n c h e a c h i e r a t r o p p o i m p e g n a t o a c r e a r e p o l e m i c h e p e r a c c o r g e r s i c h e i l t e n n i s i t a l i a n o v a b e n o l t r e i l f e n o m e n o S i n n e r , c h e è s t a t o f o n d a m e n t a l e p e r p o r t a r c i a c a s a l e u l t i m e d u e C o p p e d e l m o n d o m a n o n l e h a v i n t e d a s o l o . P e r c h é i l t e n n i s è u n o s p o r t i n d i v i d u a l e , m a l a D a v i s è u n ’ a l t r a c o s a : è s q u a d r a , è a m o r e p e r l a m a g l i a . L ’ I t a l i a v i n c e l a C o p p a D a v i s p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o : u n r i s u l t a t o s t o r i c o , f r u t t o d i u n l a v o r o p a z z e s c o e d i u n g r u p p o c h e n o n h a m a i s m e s s o d i l o t t a r e . G r a z i e , r a g a z z i " .